إقرار قانون إلغاء الرقابة المسبقة على أعمال «السكنية» بالمداولتين

وزير الأشغال: شكراً لمجلس الأمة وشكراً لكل من دعمني في تجديد الثقة

المجلس يباشر مناقشة برنامج عمل الحكومة بعرض مرئي

وزير المالية: نسعى إلى جذب الاستثمار المباشر والشركات العالمية وتعزيز مشروعات الشراكة وتعديل نظام الرواتب وتحسين مستوى العمالة الوطنية في القطاع الخاص

وزير النفط: تفضل صاحب السمو بالعفو خلق أجواء إيجابية

برنامج عمل الحكومة يتكون من 4 محاور هي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة القطاع العام وتأهيل رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية

شعيب المويزري: (مؤيداً لطرح الثقة): اتهموني في ذمتي المالية وادّعوا أن سكرتاريتي تسلموا مزارع منذ عام 2014 ولم أكن وزيراً وتعرضوا لأسرتي لذلك هذا الاستجواب مستحق وأبلغت الوزير بأن موقفي سيكون سياسياً لأن الإحالة لم تكن كما يجب وبدون مستندات متكاملة ونحن ننشد الإصلاح

مرزوق الخليفة (مؤيداً لطرح الثقة): توزيع المزارع يكون للأقارب ثم يتم بيعها بمبالغ طائلة وهذا ناتج عن فساد المسؤولين في الهيئة فكيف يتم توفير الأمن الغذائي ومسؤولية الوزير تكون قائمة من لحظة استلام مهامه الرسمية وهو يتستر على مسؤولين فاسدين



يوسف الغريب: (معارضاً لطرح الثقة): الوزير علي الموسى لم يأخذ الوقت الكافي لمعالجة المشاكل فكيف يتم استجواب وزير

لم يمض على توزيره سوى 22 يوماً فقط وأنا زاملته سابقاً ولم أجد منه سوى خوفه ومحبته لبلده وحرصه على المصلحة العامة؟

خليل الصالح (معارضاً لطرح الثقة): رأيت من الوزير نوايا إصلاحية منذ أول توليه منصبه وتحرك لمواجهة الفساد وقضية الإعدام السياسي يجب ألا تمارس والوزير تم مدحه من الزملاء والنائب المستجوب أشاد بأدائه فكيف يتم التوجه للإطاحة به في أول 3 أسابيع من عمله؟



وزير الإسكان: شكراً للمجلس على إقرار القانون الذي سيساعدنا في إنجاز المشاريع ونعد الجميع بزيادة التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبدالله

الصيفي الصيفي: دول الخليج سبقتنا وأصبحت الكويت في آخر الركب بعد أن كانت قدوة لها وبرنامج عمل الحكومة إنشائي ومجرد أمنيات

مريم العقيل: الكويت كانت في المرتبة 84 دولياً في مكافحة الفساد والآن نحن بالمرتبة 73 والهدف الوصول إلى المرتبة 62 خلال السنوات المقبلة

وزير التربية: تطوير جودة المناهج الدراسية من خلال مواءمتها وفق قيم الإنتاجية والتنافسية والاستدامة لتكوين رأس مال بشري



رنا الفارس: سنعمل على توفير التمويل المستمر لتطوير البنى التحتية مع تخفيف الهدر وغرس الشعور بالتملك العام بالنسبة للخدمات

خالد مهدي: الكويت تعاني من السمنة والأمراض المزمنة غير المعدية وجائحة كورونا أوضحت ضرورة معالجة القضية الصحية





تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - عبدالعزيز المطيري

تجاوز وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى معضلة استجوابه من قبل النائب عبدالله المضف بعد تجديد الثقة به من قبل مجلس الأمة خلال الجلسة التكميلية أمس، حيث وافق على طلب طرح الثقة 21 نائبا ورفضه 22 من إجمالي الحضور البالغ 43 نائبا.

وتحدث النائبان شعيب المويزري ومرزوق الخليفة مؤيدين لطلب طرح الثقة بالوزير، في حين تحدث النائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضين للطلب.

وانتقد النائب المويزري الوزير الموسى لإحالته ملف التجاوزات في الحيازات الزراعية إلى النيابة العامة بصورة منقوصة، في حين عبر النائب الخليفة عن استغرابه لتجاهل الوزير الرد على أسئلة النواب بخصوص الحيازات الزراعية، داعيا إياه إلى الإجابة عن أسئلة النواب بكل شفافية ووضوح وعدم التحجج بذريعة السرية.

من جانبه، قال النائب الغريب إن هناك شبه إجماع بين المزارعين على أن الوزير لم يحصل على الوقت الكافي للعمل والاطلاع على المشكلات فكيف له أن يعالجها؟ وأشاد بدور الوزير في عرض التسلسل التاريخي للحيازات وإحالة الملف برمته إلى النيابة العامة.

بدوره، أكد النائب الصالح ان الوزير جاد بمكافحة الفساد ومعالجة المشكلات، والدليل على ذلك تحركه على ملف الزراعة عن طريق إحالة تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن الحيازات الزراعية إلى النيابة العامة.

من جانب آخر، وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون الرعاية السكنية بما يشمل إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إجراءات العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومن موافقات ديوان المحاسبة عند تنفيذ مشروعاتها «الرقابة المسبقة».

بعد ذلك، باشر المجلس مناقشة برنامج عمل الحكومة، حيث قدم الجانب الحكومي عرضا مرئيا في قاعة المجلس.

وفي مزيد من التفاصيل فقد جدد مجلس الأمة الثقة في وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بعد المناقشة والتصويت على طلب طرح الثقة على خلفية الاستجواب الذي قدمه النائب عبدالله المضف، حيث وافق على الطلب 21 نائبا ورفضه 22 من إجمالي الحضور وعددهم 43 نائبا.

وتحدث النائبان شعيب المويزري ومرزوق الخليفة مؤيدين لطلب طرح الثقة بوزير الأشغال، في حين تحدث النائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضين للطلب.

وانتقد النائب المويزري الوزير الموسى لإحالته ملف التجاوزات في الحيازات الزراعية إلى النيابة العامة بصورة منقوصة وغير مكتملة من حيث المستندات والوقائع حسب قوله، وأكد أن الهدف من توزيع الحيازات الزراعية هو توفير الأمن الغذائي للبلاد فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية، منتقدا تساهل هيئة الزراعة في تحويل الحيازات الزراعية إلى استراحات تتم الاستفادة منها ماليا وليس زراعيا.

من جانبه، قال النائب الغريب إن هناك شبه إجماع بين المزارعين على أن الوزير لم يحصل على الوقت الكافي للعمل والاطلاع على المشكلات فكيف له أن يعالجها، وأشاد بدور الوزير في عرض التسلسل التاريخي للحيازات وإحالة الملف برمته إلى النيابة العامة.

واعتبر النائب مرزوق الخليفة، الذي تحدث مؤيدا لطلب طرح الثقة، ان الوزير الموسى مسؤول عن تجاوزات في الحيازات الزراعية، مضيفا ان تعذر الوزير بصدور مرسوم إلحاق تبعية هيئة الزراعة إلى وزير الاشغال لم يتجاوز 22 يوما «عذر غير مبرر». وعبر الخليفة عن استغرابه لتجاهل الوزير الرد على اسئلة النواب بخصوص الحيازات الزراعية، داعيا الوزير إلى الاجابة عن اسئلة النواب بكل شفافية ووضوح وعدم التحجج بذريعة السرية.

بدوره، أكد النائب خليل الصالح الذي تحدث معارضا لطلب طرح الثقة ان الوزير جاد بمكافحة الفساد ومعالجة المشكلات، والدليل على ذلك تحركه على ملف الزراعة عن طريق إحالة تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بشأن الحيازات الزراعية إلى النيابة العامة، وكذلك إرسال كتاب إلى الفتوى والتشريع يستفسر منه الرأي القانوني بشأن انتهاء مراسيم نواب مدير عام (هيئة الزراعة) والذين مازالوا على رأس عملهم.

من جانب آخر، وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون الرعاية السكنية بما يشمل إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إجراءات العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومن موافقات ديوان المحاسبة عند تنفيذ مشروعاتها «الرقابة المسبقة».

وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الثانية موافقة 46 عضوا ورفض 7 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى إلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الموقف المالي لميزانياتها في شأن ما ينفذ من المشاريع والإجراءات التي اتبعت في شأنها. بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية والمجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو إن إقرار القانون سيساعد على إنجاز المشاريع السكنية في أقرب وقت ممكن.

وأشار في مداخلة له في مجلس الأمة إلى أنه ستتم زيادة دفعات التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبدالله، موضحا أنه إذا تم إقرار ميزانية مدينة جنوب سعد العبدالله فسيتم توزيعها بالكامل.

بعد ذلك، باشر المجلس مناقشة برنامج عمل الحكومة، حيث قدم الجانب الحكومي عرضا مرئيا في قاعة المجلس.. وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء 16 مارس 2022، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن الجلسة والغائبين بدون إذن أو إخطار.

طلب سحب الثقة من وزير الأشغال

٭ شعيب المويزري (مؤيدا لطرح الثقة): سأكشف شيئا مستمرأ، ولكن بأسلوب بذيء، أحد النواب الذين نختلف معهم في المواقف لكن لم يقبل باستخدام هذا الأسلوب المتعود عليه، فهو مكلف أحدا يطعن في ذمتي المالية، وأنا أحلت كل ما يتعلق بالحيازات الزراعية الى النيابة فحولت الملف كاملا للنيابة، الاستجواب مستحق.كل م

رة يطعنون في ذمة شعيب ولكن لا انت ولا أشكالك تطعنون في ذمتي، المرجلة كانت تمنعني من الوصول الى الدناءة.

وعرض رخصة زراعية لأحد اخوانه في 2012، ويحاول تحويل الموضوع الى الأموال العامة، قادر في كل لحظة أدوسك دوس وأخلاقنا تمنعنا نتصرف تصرفات قبيحة وبذيئة منك.

استجواب وزير الاشغال ويتكلم واحد عني ويطعنون في ذمة شعيب المويزري، قولوا شريك أخوه أو جاره، لكن سكرتير، السكرتير هو ناشي العازمي حتى أجعل ناشي العازمي يرفع دعوة على لص وجبان وخبيث وفتيني، وقال أحد المسؤولين لا تكرر ضرب الاخوان والأسرة والتجار ويقولون أخوه طايح بغسيل الأموال، لا انت ولا أدواتك اللي عندك.

ندري انه أقذر منه ما في وهو لص وحرامي، أنت لن تجد شيئا عليَّ، ما يستحي وقذر ويستخدم عبادي، وسوف تعرف قيمتك وقذارتك في الوقت المناسب ولا يهمني توجيه الاتهامات، ما فيه حياء ما في مرجلة وناشي العازمي شهر في المرياع.

أخلاقنا تمنعنا وتربيتنا تمنعنا، سأعرض أسماء السكرتارية اللي عندي، خبيث وسوى نفسه بطل، ولكنه غبي، ولكننا لا نتعرض للناس، لكنه يستخدم أدوات رخيصة مثله، سوف أطقه طقة ليكون طول عمره ملوث، أنت عايش على الفتن في الدولة.

تتهمون الناس في حيازات زراعية، ولكنني حولتها مباشرة للأموال العامة.

هذا الاستجواب مستحق ولم آت لأغير قناعات الناس وكل واحد داخل القاعة وعارف قراره، وكلمني الأخ عبدالله المضف في الاستجواب، قلت له بلغ الوزير يحيل الأمر الى النيابة، المشكلة ان الإحالة الى النيابة منقوصة، وبعد ذلك الوزير أعاد بعض القيادات الذين عليهم مخالفات، نحن أمامنا أوراق ومستندات تدل على ترخيص حيازات بطريقة غير قانونية وبدون وجه حق نحن الدولة الوحيدة التي لا تملك مخططا عمليا مدروسا لضمان الأمن الغذائي، والمخزون الاستراتيجي قد ينفد في يوم من الأيام، الحيازات بها تجاوزات عديدة، ليس لدينا خلاف مع الوزير ولكن الشخص هو الذي يسوي فتنة، والفتنة اذا اجتمعت مع الحرمنة كارثة.

٭ مرزوق الغانم: بناء على المادتين 89 و86، ما تفضل به النائب ناهيك عن أنه خارج اللائحة، لكن يتكلم عن كلام خطير وتحدث عن مخالفات جسيمة تم نسبها الى شخصيات وهمية دون أسماء، فهو لا يملك الشجاعة لذكر الأحداث والنواب، كلنا وياك مع المرياع وعبودي، وقلت مناقصات ومخالفات لا يجب أن نسكت عنها، غدا كل فاسد يلقى له أداة مغردا أو نائب يدفع فلوس له يشوه سمعة الناس.

أطالب الأخ شعيب بأن يذكر الأسماء بوضوح ويطالب بلجنة تحقيق، ذكر أمورا شخصية واتهمهم، أن تتحدث عن مزرعة خاصة، لكن الكلام اللي قلته كلام خطير ومهم، وإن صح يؤثر على الصالح العام، فأطلب منك ذكر الأسماء وتشكل لجنة تحقيق تحقق في هذه الأمور.

٭ يوسف الغريب (معارضا لطلب طرح الثقة): الوزير لم يحصل على الوقت الكافي للاطلاع على مشاكل المزارعين لا نقبل بأن يُظلم اخواننا المزارعون، وشرح الوزير التسلسل التاريخي للحيازات وحول التقرير الى النيابة العامة، فما هو المطلوب الأخ الرئيس.

كان الوزير زميلا لي في المجلس ولم أشهد منه إلا حبه للعمل والبلد.

٭ مرزوق الخليفة (مؤيدا لطرح الثقة): عندما وقعت طلب طرح الثقة في وزير الأشغال وعندما تحدثت كمؤيد لطرح الثقة في الوزير هذا بر بقسمي وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وكذلك المادة 17 من الدستور عن أن المال العام حرمة، فما بالك اذا كان النائب يمثل الأمة فهذا حق وواجب.

هناك فساد في توزيع القسائم الزراعية وقيادات توزع المزارع على الزوجات والأصحاب والأقارب، وعملوا شراكات مع أناس فاسدين، والمسؤولين يعاونون التجار المتنفذين على حساب المنتج المحلي.لماذا لم

يكن لدينا اكتفاء نباتي وحيواني ومن الألبان ومشتقاتها، المسؤولية للوزير قائمة من أول ساعة تستلم المنصب الوزاري.

وجهت للوزير سؤالا حول المحاضر في القسائم التي صار عليها لغط كبير، ولم يرد خلال المدة القانونية، فأين الحكومة الإلكترونية، لكن الوزير لم يستطع الإجابة لأنه يتستر على مسؤولين فاسدين داخل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

الوزير تجاوز على المادة 64 من اللائحة الداخلية بخصوص الإجابة عن الأسئلة، لا تتحجج الأخ الوزير بالسرية أو الأسماء فنحن لم نطلب أسماء، بل طلبنا المحاضر.

شكلت الهيئة العامة والوزير السابق لجنة تحقيق بالقرار 602 في 2021/4/5 لفحص وتحقق لما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة، وطلبت من الوزير فيما يخص نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية ومدير الشؤون القانونية رفضوا تزويد اللجنة بقسائم والمحاضر ورفض أرشفتها ووضعها بالأرشيف، هل يقبل الوزير هذه التجاوزات؟!

استعد للمساءلة الثانية إذا ما تعاونت وزودتنا بمحاضر القسائم الزراعية، التي بها تخصيصات للحيازات بتواريخ قديمة.

انتهت فترة تعيين نائب المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية ولقطاع الثروة النباتية، وسألت الوزير هل جددت لهم قال لأ، وما وضعهم القانوني وهل أخذت رأي الفتوى والتشريع في ذلك؟

الوزير يشجع الفاسدين ويدعمهم ويتستر عليهم، لا يجوز بقاء استمرار نائب المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية ونائب المدير العام لقطاع الثروة النباتية اعتبارا من 2021/8/13 على ضوء انتهاء مرسوم تعيينهما.

إحالة الوزير القضية للنيابة العامة منقوصة ليست فيها وثائق أو مستندات أو وقائع من أجل الحفظ، ومجلس الوزراء يتضامن مع الوزير، نعم تضامن لكن بالحق، حاسب وزراءك يا رئيس الحكومة، والوزير نفسه اعترف بأن الإحالة بها خطأ أو الإحالة كانت خاطئة.

وعرض الخليفة ڤيديو يطلب فيه الوزير بتحويل الملف كله للجنة حماية الأموال العامة لاستيفاء النواقص، فهذا الكلام بحد ذاته يدين الوزير.

٭ خليل الصالح (معارضا لطلب طرح الثقة): المرحوم نبيل الفضل قدم للكويت خاصة في مشروع الزراعة مشروعا كاملا وكان شيئا ممتازا عندما قال 4 لاءات: لا تنازل ولا بيع ولا توسع، وإذا ينتج لا تسحب منه.

هذا كان من أروع المشاريع الموجودة، وللأسف ضاعت الفكرة كلها.

نرفض المساس بالمال العام، ويجب فتح ملف الحيازات الزراعية على مصراعيه لأن هناك استخداما خاطئا لهذه الحيازة، من خلال التكسب السياسي، ورأيت من الوزير نوايا إصلاحية تجلت في وضوح إجراءاته خلال الفترة الزمنية القصيرة.

نرفض إعدام الوزير سياسيا فهو إصلاحي قولا وفعلا، هناك توجه للإطاحة بالوزير الذي عمل فقط لمدة 3 أسابيع وهي فترة قليلة على أن نطرح الثقة فيه، لو النائب المستجوب يعطي فرصة أكثر بهدف الإصلاح.

هل الوزير جاد في مكافحة الفساد ومعالجة التجاوزات؟!

الإجابة واضحة والدليل تحركه قبل أن يدخل هيئة الزراعة رسميا، لا يعقل أن يحاسب الوزير على شيء لم تتم المحاسبة فيه لمدة 9 سنوات، ويحاسب خلال 3 أسابيع.نعم

هناك عبث في هيئة الزراعة واضح لأن كل شخص أخذ حيازة وقام ببيعها، ولم توزع أي حيازة في عهد الوزير وهذه نقطة أساسية، وقام بواجبه ولم يدخل على الآخرين.

أنتم عنوان المستقبل النائب المستجوب والوزير فلتضعا أيديكما في يد بعضكما.

٭ عبدالله المضف: سأمتثل لرأي المجلس وسأقدمه، لكن ذكر على لساني أمر غير صحيح، وقلت لا أريد رأس الوزير، شكلت لجنة تحقيق في عهد الشايع وعندما وقع في يدي تقرير ديوان المحاسبة وأعلنت المحاسبة. وجرى التصويت نداء بالاسم.

الحضور 43، موافقة 22، عدم موافقة 21، امتناع 0.

تم تجديد الثقة بالوزير.

المجلس يرفض سحب الثقة من وزير الأشغال.

٭ وزير الأشغال: أشكر تجديد الثقة مبديا الاستعداد للتعاون.

٭ عبدالله المضف: سأمتثل لرأي المجلس ولم نظلم أحدا ووضعنا كل شيء أمام الناس سأظل بارا بقسمي، وأشكر 22 نائبا آمنوا بهذا الطرح.

تقرير لجنة شؤون الإسكان عن إلغاء الرقابة المسبقة لمدة 5 سنوات

٭ فايز الجمهور (عن المقرر): عدنان عبدالصمد قدم تعديلا على المادة الأولى بإضافة كلمة (1 اعتبارا من تاريخ هذا القانون) بعد كلمة خمس سنوات.

٭ عدنان عبدالصمد: الموضوع لا يتعلق بنفاذ القانون، أنا أقصد المدة لابد اعتبارا من نفاذ القانون، وذلك لأحكام القانون.

وافق المجلس على التعديل.

وجرى التصويت على المداولة الأولى.

الحضور 52، موافقة 45، عدم موافقة 7، امتناع 0.

موافقة على المداولة الأولى.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية.

الحضور 53، موافقة 46، عدم موافقة 7.

موافقة ويحال للحكومة.

٭ صالح ذياب: نحن في دولة مؤسسات والوزراء منشغلون بأمورهم الشخصية وتناسوا القضية الإسكانية تماما، رئيس الوزراء أتمنى أن يكون كلامي له آذان صاغية ومتفهمة، فهناك عدم مهنية وعدم احترافية في العمل، أكثر من 36 أسبوعا في جنوب سعد العبدالله لتوزيع 20 ألف وحدة سكنية وزعت بلا مهنية، أحمل المجلس والشرفاء متابعة المواضيع والقرارات التي تصدر.

٭ وزير الإسكان مبارك العرو: أشكر إقرار هذا القانون وسيساعدنا على إنجاز المشاريع في أقرب وقت، وجميع المشاريع ستكون نصب أعيننا وهي موجودة على الورق، وإذا تم إقرار ميزانية سعد العبدالله ستكون كلها موزعة بإذن الله.

برنامج عمل الحكومة

انتقل المجلس إلى مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الســـــــادس عشر للسنـــــوات 2021/2022 - 2024/2025.

وافق المجلس على تثبيته في المضبطة.

٭ وزير النفط محمد الفارس: الحكومة جاهزة لتقديم عرضها الحكومي، وأتمنى دخول فريق الحكومة المساند.

أشكر إتاحتكم الفرصة لعرض تفاصيل برنامج عمل الحكومة.

إعمالا لنص المادة 98 من الدستور بتقديم كل وزارة برنامجها إلى مجلس الأمة فتتقدم الحكومة برنامج عملها للفصل السادس عشر.

رؤية 2035 التي تتبناها الكويت تستمر في تحقيق المستهدفات والمنجزات وفق رؤية صاحب السمو والنطق السامي بشأن أهمية الإخلاص للوطن وللأمير والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، نجاح الإصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين المجلس والحكومة.

توجيهات سمو الأمير بإجراء حوار وطني وطلب العفو وتكليف سموه للسلطات الثلاث واستخدام حقه الدستوري بالعفو من شأنه خلق أجواء إيجابية وتوحيد الجهود وتحقيق طموحات أهل الكويت.

البرنامج بعنوان استدامة الأمان الاجتماعي رغم التحديات، ورغم تداعيات جائحة كورونا وتداعياتها وتقلب أسعار النفط وتذبذب أسعار النفط. يتكون البرنامج من 4 محاور:

1 - تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.

2 - إعادة هيكلة القطاع العام.

3 - تأهيل رأس المال البشري.

4 - تطوير البنى التحتية.بر

نامج عمل الحكومة هو خارطة طريق منبثقة عن رؤية الكويت 2035 بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

مقومات الكويت تمكنها من تنفيذ الكثير من التطلعات وبرنامج العمل هو خارطة الطريق، وهذه المقومات التي تتمتع بها الكويت منها السمعة الدولية ودورها المسالم والمحايد يضعها كمقوم رئيس لتحقيق أهدافها، وهناك المقومات الاجتماعية 4.5 ملايين، متوسط العمر 34 سنة.

وهناك المقومات المؤسسية، فنظام الحكم ديموقراطي وهناك المقومات الطبيعية فالاحتياطي النفطي 10% من احتياطي المخزون العالمي.

وهناك شريط ساحلي بطول 50 كيلومترا المقومات الجغرافية وموقع استراتيجي للكويت وحدود برية مع السعودية والعراق، ومحور محوري على طريق الأسواق.

هناك تحديات رئيسية وتمت الإشارة إليها في النطق السامي وهي تحديات كبيرة تتطلب وضع برنامج إصلاحي شامل لمعالجة التحديات.

4 اختلالات في الميزانية هي:

1 - هيكلة الاقتصاد الوطني والمالية العامة، حيث إن هناك عجزا متراكما متوقعا يصل 45 الى 60 مليارا خلال السنوات القادمة.

- عدم توافق متوسط نمو أسعار النفط مع نمو الناتج المحلي.

- 18 % للدعوم و57% للرواتب و13% لمصاريف التشغيل.2 -

انخفاض إنتاجية القطاع العام وتداخل مهام ووضع التشغيل في الجهات الحكومية فلا يوجد من ينظم ومن يشغل.

3 - ضعف رأس المال البشري.

4 - تدني كفاءة البنية التحتية وعدم التناغم بيئيا.

تم تحويل التحديات إلى 4 محاور تعالج كل تحد.

المحور الأول: كيفية تنفيذ برنامج اقتصادي مالي.

- تحسين بيئة الأعمال.

- دعم نمو القطاع الخاص.

- تنمية سوق العمل.

- استدامة المالية العامة.

وسنقوم بتفعيلها من خلال وزير المالية.

المحور الثاني: كيفية إعادة النظر في هيكلة القطاع العام.

- تطوير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي.

- كيفية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

المحور الثالث: تطوير رأس المال البشري

- كيفية إصلاح منظومة التعليم.

- تطوير الرعاية الصحية.

- تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة.

المحور الرابع: تحسين البنية التحتية

- تحسين كفاءة إدارة البنية التحتية.

- تطوير نظام الطاقة المستدامة.

وبناء على هذه الركائز الـ 11 هناك مبادرات تنفيذية 86 مبادرة مقسمة على 11 ركيزة لأول مرة تُنشأ لجنة لمجلس الوزراء مسؤوليتها متابعة برنامج عمل الحكومة برئاسة وزير النفط استدامة الأمان الاجتماعي كشعار لأسباب عديدة أن البرنامج قد تم وضعه ليصب في منفعة المواطن.

والهدف منه رفع معيشة المواطن. هناك 7 مبادرات لسوق العمل.

مرجعية برنامج عمل الحكومة دراسات كثيرة سابقة وبرنامج لسنوات سابقة.

٭ الغانم: نرفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

المحور الأول المتعلق بالمبادرات التنفيذية:

٭ وزير المالية عبدالوهاب الرشيد: هناك 29 مبادرة بها 4 مستهدفات و16 جهة و8 وزارات.

- تحسين بيئة الأعمال لتنفيذ آلية محددة لتخصيص الأراضي ورقمنة الأراضي، جذب الاستثمار المباشر والشركات العالمية وتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعديل نظام الرواتب، تشجيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتحسين صرف دعم العمالة وجذب وإبقاء العمالة الماهرة.

مستهدفات المحور الاول مبنية على مؤشرات واضحة نطمح من خلال البرنامج الى تحسينها.

هناك مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية ونطمح الى الوصول الى المركز 30.

مساهمة القطاع الخاص 12 مليار دينار ونأمل زيادتها في عام 2025.

سعر البرميل هو معيارنا وسعر التعادل في الميزانية ما يقارب الـ 90 دولارا ونطمح إلى تخفيضه الى 70 دولارا.

هناك جهد مبذول يتعلق باجتماعات متواصلة مع 16 جهة حكومية، هناك العديد من التفاصيل على استعداد لإطلاع أي من الأعضاء على ركائزها.

هناك العديد من أبواب الهدر ونعمل على إعادة تسعير السلع غير الأساسية، تمويل برنامج الإسكان، دعم وتعزيز الصناعة الوطنية، ومبادرات البرامج الحكومية الأخرى المتعددة.

قمنا بتقسيم المحور الأول بمهام محددة، تقوم لجنة بمتابعة الأداء الحكومي وأداء الوزراء.

٭ الوزير محمد الفارس:

ملخص المحور الأول

في المحور الأول المتعلق بالإصلاح الاقتصادي هناك 29 مبادرة لها 4 مستهدفات و16 جهة حكومية يشرف عليها 8 وزراء، والمبادرات 29 مبادرة.

المحور الثاني: إعادة هيكلة القطاع العام

٭ مريم العقيل (رئيس ديوان الخدمة المدنية): الخطة الثالثة تعتمد على مشاركة القطاع الخاص، بدأت الدولة تتعب من إدارة المؤسسات والأصل هي مراقب وجاء المحور الثاني من البرنامج بـ 26 مبادرة مقسومة على ركيزتين أساسيتين وحملت عنوان تطوير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

هذا المحور يشرف عليه جمال الجلاوي.

26 مبادرة بها 26 بطاقة نظام يحدد اسم المبادرة وآلية العمل فيها وتعريفها والجهة المسؤولة عنها.

الركيزة الخامسة وهي تطوير الهيكل الإداري للجهاز الحكومي.

نتكلم كمواطنين، المواطن ملاحظاته على وجود الخدمة، والمبادرة عبارة عن جهات حكومية تقدم خدماتها للمواطنين، وهي مجموعة مؤسسات تقدم خدماتها للمواطنين وهم من يلمسون مستوى الخدمة، نحتاج لأن نحول الخدمات وتكون متسمة بالمرونة سواء كان فردا أو قطاعا خاصا، لكي يشعروا بالخدمات المميزة المقدمة من الحكومة، نحن سنسير بأدوار وسياسات ثابتة غير قابلة للتعديل.

ضرورة تحسين القوى العاملة والصرف عليهم.

٭ محمد الفارس: المحور الثاني يؤكد جزئية الهيكل الإداري وكيفية تطويره وطريقة الإدارة الحكومية، هناك تنفيذ عن طريق الجهات التنفيذية، وهناك فصل السلطات الذي يعطي الحكومة حقها.

ملخص

26 مبادرة ومستهدفان وجهتان رئيسيتان ووزير مشرف على هذا المحور.

المحور الثالث: كيفية تطوير رأس المال البشري وبها 3 ركائز أساسية:

- إصلاح التعليم.

- الرعاية الصحية.

- تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة.

٭ وزير التربية والتعليم العالي د.علي المضف: 1 - مبادرة تطوير جودة المناهج الدراسية تستهدف مواءمة المناهج وفق قيم الانتاجية والتنافسية والاستدامة لتسهم في تكوين رأسمال بشري إبداعي يمتلك مهارات القرن الـ21.

أهدافها:

1 - وضع إطار مرجعي عام للمنهج الدراسي الوطني.

2 - تطوير محتوى التعلم في بناء رأسمال بشري إبداعي.

3 - رفع مؤشرات جودة التعليم في دولة الكويت.

4 - شمول أنواع التعليم وجميع المراحل التعليمية.

المبادرة الثانية:

مبادرة تطوير معايير نظام التعليم وتشمل العلم والمدرسة والمتعلم وتهدف الى تحسين المستوى النوعي الذي يجب أن تكون عليه جميع مكونات العملية التعليمية.

تطبيق معايير وطنية للجودة

المبادرة الثالثة

رفع مستوى مهنة التدريس وهي مهمة جدا وهدفها الارتقاء بالعملية التعليمية وجودة مزاولة مهنة التعليم.

وهناك أولويات هي تدريب المعلم والحصول على رخصة المعلم.

المبادرة الرابعة

تطوير حكومة النظام التعليمي والسياسات التعليمية.

وهدفها إعداد أدلة تنفيذية لحوكمة المنظومة التعليمية.

تطوير القدرات وبناؤها

تطوير أنظمة رقمية لدعم اتخاذ القرار.

المبادرة الخامسة: مبادرة التحول الى الاقتصاد المعرفي.

وتهدف الى مواكبة النظام التعليمي لمتطلبات الحكومة.

تطوير الرعاية الصحية

٭ خالد مهدي: المبادرة الأولى تتعلق بتعزيز منظومة الصحة.

٭ الفارس ملخص المحور الثالث:

23 مبادرة و5 مستهدفات 7 جهات حكومية مسؤولة و4 وزراء.

المحور الرابع: تحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة:

٭ رنا الفارس: المحور الرابع والأخير لتحسين البنية التحتية وتوظيف الطاقات.

تندرج تحته 8 مبادرات وركيزتان و8 مبـــــــــادرات ومستهدفان للمحور ويشارك بها 4 جهات حكومية بدءا بمعهد الكويت للابحاث ووزارة الكهرباء ومؤسسة البترول.

المهام ستكون من مهام 3 وزراء، وزير النفط، وزير التربية، وزير الدولة لشؤون البلدية وتكنولوجيا المعلومات.

هناك مستهدفان:

1 - تحسين مؤشر البنية التحتية.

2 - تحسين مؤشر الحصول على الكهرباء ومؤشر جودة إمداد الكهرباء.

المبادرات ستمكننا من تطوير بنى تحتية فعالة وهي تنقسم إلى بنى تحتية اقتصادية واجتماعية، والاقتصادية تنقسم الى خدمات والمواصلات والموانئ والمطارات والطرق والأنفاق والجسور، والمكون الثالث الغني بالطاقة ويتضمن محطات توليد الكهرباء والطاقة الشمسية ومحطات الطاقة.

العنصر الثاني: البنى التحتية الاجتماعية هو المستشفيات والمدارس ودور الرعاية.

بالرغم من إنفاق الدولة مبالغ كبيرة على البنية التحتية نرى أن الكويت أتت بالمرتبة 66 من أصل 144 دولة. في المواصلات جئنا في الـ 79.

في البنى التحتية جئنا في الـ 52. في الابتكار جئنا في الـ 108 من أصل 141 دولة.

هناك تحديات لوجستية وبيئة اقتصادية واجتماعية، وسنعمل على حلحلة هذه التحديات ليتم التركيز على استمرار التمويل لهذه المشاريع ونمنع الهدر في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي لا تكون لها عوائد اجتماعية أو اقتصادية.

القوانين والتشريعات

هناك العديد من التشريعات موجودة في المجلس وستتم متابعتها من الوزراء وتفعيلها مع اللجان في مجلس الأمة.

وقد تكون هناك قوانين تحتاج الى قوانين وعدم تحديدها الآن لأنه ستأتي في المستقبل فأي مبادرة تحتاج إلى قانون سنقدمه في الوقت المناسب إلى المجلس أو نعيد مناقشته، وسنفعل القوانين بطريقة مختلفة عما أثيرت به مثال على ذلك الدين العام.

برنامج عمل الحكومة ليس وثيقة مطبوعة بل وثيقة حية تتغير كل أسبوعين، فاللجنة العليا تتلقى تقارير كل أسبوعين وتنظر إلى المبادرات وكيفية تفعيلها.

ولن نسكت عن متابعتها المبادرات وكيفية إدارتها وستكون من لجنة ثانية في مجلس الوزراء اللجنة العليا لمتابعة برنامج عمل الحكومة.

٭ الصيفي مبارك الصيفي: برنامج الحكومة 26 صفحة، هناك صفحة ناقصة لم تأت وهي أهم صفحة وهو تشكيل الحكومة الأولى فقط من أجل انتخابات الرئاسة، والحكومة تدفع الفاتورة نتيجة هذا التصويت للرئاسة، نشفق على بلدنا الذي كان لؤلؤة الخليج ودرة الخليج، ونحن آخر الركب في دول الخليج لولا المادة 98 من الدستور لما تقدم اليوم برنامج العمل، دول الخليج طافتنا بمراحل ونحاول اللحاق بالركب وعلى عقليتنا ما راح نلحق.

البرنامج الذي قدم بناء على المادة 98 خوفا من المساءلة السياسية لما أوتي به.

أشوف كلامك يعجبني وأشوف أفعالك أتعجب، فالبرنامج إنشائي وأمنيات لن تتحقق على أرض الواقع أتى بدون تشريعات وبدون جدول زمني، طاف من المجلس سنة ونصف.

لو تحقق 10% من برنامج الحكومات السابقة سنتقدم لكننا نتخلف 50 سنة عن غيرنا.

كيف سيتحقق هذا البرنامج؟! وكيف يدار البلد بهذه العقلية، 26 صفحة لأربع ميزانيات تفوق الـ 100 مليار دولار، هذا لكي تقولوا قدمنا لكم برنامج عمل ولا تستجوبوا رئيس الحكومة، المفروض المستشار لا يزيد عمره على 30 سنة، نأتي بالشباب ليعرفوا احتياجات الشباب، دول الجوار لا يوجد بها شيء اسمه مراجعات المواطنين كل دول الخليج ضغطة زر في البيت ليخلص الشغل، هذا برنامج ذر الرماد في العيون.

المفترض الحكومة تنتهج نهج الشيخ ناصر صباح الأحمد عنده من سرق أو مختلس أو متسبب في هدر مال عام يحوله الى النيابة مباشرة.

لدينا نظام فرِّق تسد، الكويت بها ضرب القبائل اليوم واللحمة الوطنية بدونها لن يتحقق أي شيء، لا فرق بين قبلي وعوائل وسُني وشيعي، اختلط دمنا في هذا البلد بدون استثناء.

أين حماية حق المواطنة، قدمنا جلسة خاصة بالجنسية، والحكومة تقول ما نسقتم معها.

تسحبون حصانات نواب وتسحبون جناسي وتبتزون المواطنين.

مقارنة مع اخواننا في دول الخليج، هناك فجوة كبيرة، الفرق بيننا وبين دول الخليج كما الفرق بين نوكيا أبوليت وآيفون 13.

وإذا كان رئيس الوزراء ثوبه نظيف فلا يتحالف مع فاسدين، ولا أرى هناك بوادر تقدم، لو حققت 10% ستكونون أبطالا، أنتم تأتون لاعتماد التشريعات، نحن بلد نسير بدون رؤية ولا ندري وين رايحين.

كلنا نحب وطننا إلا بعض الفاسدين القلة معروفين بعدم حبهم لوطنهم مع ذلك الحكومة تتحالف معهم، كيف تتحالف مع فاسد؟

٭ أحمد الشحومي: غدا جلسة خاصة.

الجلسة 11 صباحا وليس 9 صباحا بخصوص المتقاعدين.

ترفع الجلسة إلى غد الساعة 11.