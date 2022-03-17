أكد إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز أن بطولة كأس العالم التي تنظمها مصر وتبدأ الخميس وتستمر حتى 20 مارس الجاري، ستكون الأقوى خلال الفترة المقبلة، وقال: إن البطولة يشارك بها أصحاب 4 ميداليات في دورات الألعاب الأولمبية الماضية وهو ما يجعل مستواها قويا للغاية، مضيفا أن المنافسة ستكون كبيرة وقوية للغاية بين اللاعبين المشاركين في البطولة.



وأضاف أن البطولة ستشهد مشاركة ما يقرب من 281 لاعبا ولاعبة من 34 دولة وهو عدد كبير مقارنة بنسخة العام الماضي والذي شارك به 16 دولة فقط بسبب تفشي فيروس كورونا.



من جانبها، أكدت الإيطالية دونتيلا ساشي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز أن مصر أصبحت قبلة للبطولات العالمية في الجمباز الفني، وذلك بفضل قدرات الدولة الكبيرة في استضافة أكبر الأحداث العالمية في كل النواحي.



وقالت دونتيلا، إن بطولة كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة 2022 اكتسبت سمعة مميزة جدا بسبب إقامتها داخل مصر، وهناك حرص كبير من اللاعبين على المشاركة.