الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يدرس نادي السد توقيع عقوبة مالية مغلظة على صانع ألعاب الفريق أكرم عفيف، بسبب اشتباكه مع مشجع «سداوي» خارج ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، عقب الخسارة أمام الدحيل 2-3 في نصف نهائي كأس أمير قطر مساء الاثنين الماضي، حيث تداول ناشطون على «تويتر» فيديو يظهر فيه عفيف وهو يطارد مشجع ويشتبك معه، وذلك بعد أن حاول الأخير التقاط صورة خاصة له عقب المباراة، فما كان من اللاعب إلا أن اشتبك مع المشجع وقام بتكسير هاتفه المحمول.



الى ذلك، أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن تعيين البرتغالي أنتيرو هنريكي مديرا رياضيا للمؤسسة في إطار عملية التطوير المستمر لرفع مستويات الفرق القطرية. كما سيقود هنريكي فريق دعم الاستكشاف المركزي (CST) والذي يضم خبراء واختصاصيين لتقديم خدمات ودعم للأندية القطرية، وذلك لاستكشاف المدربين واللاعبين المحترفين الأجانب والتعاقد معهم وفق القيم الفعلية والكفاءة.



وسبق لهنريكي أن تولى منصب المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، وأيضا لنادي بورتو البرتغالي، ومن أبرز الصفقات التي أبرمها، كل من: نيمار، كيليان مبابي، راداميل فالكاو، هالك، وغيرهم من النجوم.



على جانب آخر، كشف نادي الريان عن إصابة لاعبه عبدالعزيز حاتم في غضروف الركبة وخضوعه لعملية جراحية بمستشفى سبيتار للطب الرياضي.