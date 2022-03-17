الدوحة - فريد عبدالباقي



عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعا أمس برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها اعتماد التعديلات النهائية للنظام الأساسي للاتحاد، وأيضا التعديلات التي طرأت على اللائحة، ومناقشة الرزنامة للمرحلة المقبلة، والاطلاع على تقرير زيارة وفد اللجنة التفقدية للكويت.



وعقب الاجتماع، قال أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم الرميحي إن الاجتماع اعتمد التعديلات النهائية للنظام الأساسي للاتحاد وبعض التعديلات التي طرأت على لوائحه، كما ناقش رزنامته للمرحلة المقبلة واطلع على تقرير وفد اللجنة التفقدية للكويت.



وأضاف ان وفد اللجنة التفقدية لمنشآت خليجي (25) سيقوم بزيارة إلى العراق ولمدينة البصرة تحديدا غدا الجمعة وتستمر حتى الأحد.



وبخصوص الزيارة السابقة للكويت أكد أن زيارة الكويت هي زيارة عادية وحسب توجيهات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الذي ينص على زيارة الدولة التي ستستضيف البطولة والدولة البديلة.



وأوضح أن القرار النهائي سيكون قبل 30 يونيو المقبل لحسم موضوع الاستضافة، ونتمنى أن يستضيف العراق البطولة لأن الشارع العراقي محتاج إليها، كما نتمنى أن تكون الكويت جاهزة في حالة عدم جاهزية العراق للاستضافة.