القاهرة- خلود أبوالمجد

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022 خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.

ووجهت عبد الدايم الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية، والتي استطاع خلالها تطوير المهرجان، وتمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست، مشيرة الى أنه سوف يقام حفل خلال الايام المقبلة في تقليد جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.

يذكر أن الفنان حسين فهمي تم تكريمه منذ أسبوع بجائزة إنجاز العمر في الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وأعلن انضمامه للجنة الاستشارية العليا للمهرجان لدعمه في حفل الختام.

كما أن الفنان حسين فهمي كان يرأس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ سنوات.