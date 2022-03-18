أقامت شركة «أس تو S2» لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات أمس حفل تدشين مشروع ساوث فيليج، الخاص بتطوير المنطقة اللوجستية والحرفية الجديدة بمدينة صباح الأحمد السكنية برعاية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو. وقد حضر الحفل ممثلون عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الأخرى ذات الصلة بالمشروع إلى جانب عدد من المديرين والتنفيذيين من شركة «أس تو S2». والجدير بالذكر أن شركة «أس تو S2» ستقوم بتطوير ساوث فيليج كأول منطقة لوجستية وحرفية وخدمية متكاملة على مساحة 1.28 مليون متر مربع، باتباع أفضل المعايير العالمية الصديقة للبيئة وباستخدام أحدث التقنيات. وقد قامت المؤسسة بتوقيع عقد المشروع مع شركة S2 في سبتمبر من العام الماضي لتطوير وتشغيل وإدارة المساحات الحرفية والتخزينية والتجارية.



وقال المدير العام لشركة أس تو عبداللطيف العتيقي: إن هذا الحدث يؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع التنموية الضخمة التي تعتبر من الأولويات الاقتصادية، حيث سيقوم مشروع ساوث فيليج بتعزيز بيئة الأعمال بصورة عامة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص بتقديم أعلى المعايير العالمية في تطوير المشاريع الكبيرة لخدمة واستقرار القطاعات اللوجستية والحرفية في الكويت، مما سيساهم بدوره في تخفيض الأسعار على المستهلكين. كما يسعدني اليوم أن أعلن أننا متقدمون على الجدول الزمني للمشروع مع وصول نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى إلى 5.9% من تاريخ بدء الأعمال في أكتوبر الماضي وحتى الآن.



ويعتبر مشروع ساوث فيليج من المشاريع الحكومية ذات الرؤى المستقبلية الواعدة والتي ستقدم مركزا لوجستيا وحرفيا جديدا لخدمة الكويت بشكل عام والمنطقة الجنوبية بشكل خاص. ويعتبر المشروع داعما رئيسيا لجهود الكويت لتنويع مصادر الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير قطاع الشركات الصغيرة، وخلق فرص عمل، وتطوير الأراضي والموارد المتاحة في البلاد بشكل أمثل.



وتعد التكنولوجيا والاستدامة من الركائز الأساسية التي تنطلق منها استراتيجية ساوث فيليج وهما عنصران أساسيان في تصميم المشروع. وأضاف العتيقي: ستكون ساوث فيليج أول مدينة لوجستية حرفية تتضمن عدد من التقنيات الحديثة منها نظام مركزي لتبريد المناطق يتم تنفيذه محليا ويساهم على خفض استهلاك الطاقة بصورة تتوافق مع متطلبات الحفاظ على البيئة والتقليل من النفايات. كما ستتبنى ساوث فيليج حلولا ذكية تساعد في جعل المجمعات الخدمية والحرفية واللوجستية آمنة ومريحة وصديقة للبيئة، فضلا عن أنها تتميز بالكفاءة الإدارية والفنية من حيث التكاليف التشغيلية، وتوفير تجربة خدمية أفضل، وخدمات أمنية أقوى مما يؤدي بالتبعية إلى تقليل الهدر في استخدام الطاقة. وفي ختام الحفل، أعرب كل من بن ناجي والعتيقي عن شكرهما لكل من ساهم في دعم هذا المشروع سواء من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجميع قطاعاتها أو الجهات الحكومية المتخصصة ذات العلاقة والتي شاركت في حفل التدشين كونها شريكا أساسيا داعما للمشروع، وخصت بن ناجي بالشكر فريق العمل من قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص والمستشار المالي للقطاع الذين عملوا بروح الفريق الواحد مع مستشاري الفرصة الاستثمارية وبكل مثابرة وحماس وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، فلولا تضافر جهودهم وتعاونهم وإخلاصهم، لما حققنا أي نجاح أو تقدم.