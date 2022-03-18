أعلن بنك بوبيان عن رعايته لفعاليات «حماية بصر أطفالنا» التي تنظمها شركة أيزون بالتعاون مع عدد من الجهات الصحية في الكويت بمجمع الأفنيوز في الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري، وذلك في إطار جهود البنك للتوعية بالأمور الصحية التي تهم الجميع وكجزء من استراتيجية البنك الاجتماعية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة «آيزون» علي بندر إن الحملة تهدف إلى إجراء مسح لفحص نظر للوقوف على مستوى الرؤية لدى الأطفال وإرشاد الأهالي لكيفية التعامل مع حالتهم بالإضافة إلى نشر التوعية عبر الاستشارات المباشرة من قبل اختصاصيي البصريات لحث الأطفال والأهالي على ضرورة إجراء فحص النظر الدوري مع مراعاة الشروط الصحية للحفاظ على صحة عيونهم.



من جانبه، قال المسؤول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك فيصل الخضر إن البنك لا يدخر جهدا في سبيل نشر المزيد من الوعي المجتمعي للمساهمة في تقليل الآثار الضارة للكثير من المشاكل الصحية التي بدأت في الانتشار مجتمعيا.



وأضاف أن «بوبيان» من أوائل المؤسسات الكويتية التي تنبهت لخطورة السلوكيات اليومية والحياتية وتأثيرها على الصحة حيث تم تنظيم العديد من الحملات التوعوية في هذا الإطار.