أعلنت «X-سايت» من إلكترونيات الغانم، أكبر سلسلة معارض إلكترونيات في الكويت عن إعادة إطلاقها لحملة التنزيلات الكبرى مع خصومات تصل لغاية 70% على منتجاتها.



وتعود اليوم عروض X-سايت المتميزة مع حلول شهر رمضان الكريم ليتمكن العملاء من التسوق للتجهيز لشهر رمضان من خلال اقتنائهم لأحدث المنتجات، والتمتع بتجربة تسوق حصرية ومجدية في آن واحد. وتسري العروض على أكبر العلامات التجارية، ومنها ونسا، إي كيو، ميكروسوفت، باناسونيك، لينوفو، فيليبس، فوجي، بيكو، آبل، سامسونج، إتش بي، توشيبا، لاجيرمانيا، آيسر، وهواوي.



ويعد شراء الإلكترونيات من X-سايت الغانم طوال فترة العروض أمرا بغاية السهولة، وذلك بفضل برنامج الأقساط السهلة الذي يمكن العملاء من دفع قيمة مشترياتهم عبر أقساط شهرية سهلة ومرنة، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو داخل صالات العرض، مع قسط يبدأ بـ 5 د.ك. كل شهر.



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