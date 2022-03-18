القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



شهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن الثاني في الغردقة عرضا موسعا من جانب ممثلي وزارة شؤون المجالس النيابية لأبليكيشن نيابي جديد «تواصل».



وهذا التطبيق سيتم إضافته على التابلت الخاص بالأعضاء ليكون حلقة الوصل بين الحكومة والأعضاء والمواطن، وخاصة فيما يتعلق بطلبات المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وهي العاصمة التي ستكون بلا أوراق ولن تستخدم فيها أي أوراق وستكون كل التعاملات بشكل إلكتروني في ضوء التحول الرقمي.



جاء ذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد على فلسفة التحول الرقمي للوزارة والتنسيق بشأن أداء مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بشكل رقمي دون استخدام أي أوراق، فيما أتاح لممثلي الوزارة عرض جميع تفاصيل الأبلكيشن الجديد والذي من خلاله ستكون جميع التعاملات النيابية بين المجلسين والحكومة وأيضا مع المواطن حيث يستطيع النائب استقبال كل طلبات المواطنين من خلال هذه الأبليكيشن الذي ستتم إضافته على التابلت وإتاحته للمواطنين أيضا عبر شبكة الإنترنت.



ولفت ممثلو الحكومة إلى أن هذه الخطوة ستقضي على استخدام الأوراق بشكل نهائي بالحياة النيابية المصرية، وستكون سبيلا رقميا لإنهاء جميع طلبات النواب مع الحكومة ومتابعة من الحكومة لكل الطلبات ومن ثم تقييم أداء الجهات التي يتعامل معها النواب للقضاء أيضا على الردود الروتينية وعدم الرد على طلبات النواب.



وأبدى النائب محمود بكري عضو مجلس النواب، تساؤلا بشأن الأبليكيشن، مؤكدا على أن الردود تكون دائما روتينية من الحكومة ولابد من مواجهة هذا الأمر، فيما عقب عليه الوزير بالتأكيد على أن الأبليكيشن لن يلغي لقاءات النواب بممثلي الحكومة والوزراء بشكل دائم وفق المواعيد المقررة.