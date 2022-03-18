القاهرة - هالة عمران



نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل 3 أشهر.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل 3 أشهر.



وشددت على أن الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا يحصل عليها المواطنون من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لمرة واحدة فقط بعد مرور 3 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، دون الحصول عليها بشكل دوري كل 3 أشهر، بينما يحصل عليها باقي فئات المواطنين لمرة واحدة فقط، بعد مرور 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، مشيرة إلى أن نسبة التطعيم بلقاحات كورونا وصلت إلى أكثر من 51% من إجمالي المواطنين، فيما تستهدف الدولة الوصول لنسبة 70%.



وفي سياق متصل، تم إصدار قرار بتحويل بيان مستجدات فيروس كورونا اليومي إلى بيان أسبوعي، وذلك بناء على متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا عالميا ومحليا على مدار 3 أسابيع متتالية، فضلا عن تسجيل أقل إصابات خلال هذه الموجة وانكسار الموجة الخامسة لفيروس كورونا، وتسجيل أقل معدلات التردد على المستشفيات، وانخفاض إصابات العزل المنزلي لأكثر من 40%، واستقرار معدلات الوفيات.



وأوضح بيان المركز الإعلامي توسع الدولة في عملية التطعيمات بلقاح كورونا والتي أسهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا خلال الموجتين الرابعة والخامسة من الفيروس، على أن يصدر ذلك البيان يوم السبت من كل أسبوع، وسيتضمن شرح كل مستجدات الفيروس المتعلقة بالإصابات والوفيات والمتعافين وكذلك الإجراءات الجديدة الخاصة بالحماية من خطر الإصابة بالفيروس.