قال وكيل وزارة الإعلام السعودية للعلاقات الإعلامية الدولية، د.خالد الغامدي إن المملكة تعتزم إطلاق أكبر منصة لتوعية الحجاج والمعتمرين قبل وصولهم السعودية، بسبع لغات، لتعريفهم بكل إجراءات موسم الحج والعمرة، وذلك خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة لعام 2022 والذي تنطلق فعالياته يوم الإثنين المقبل تحت عنوان «التحول نحو الابتكار» ويستمر لمدة 3 أيام. جاء ذلك في كلمة الغامدي عبر تطبيق «زووم» أمس لإعلان تفاصيل انطلاق المؤتمر وما سيناقشه من موضوعات، بمشاركة ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية.



وأضاف الغامدي أن وزارة الحج والعمرة تنظم هذا المؤتمر بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، للتركيز على التحول نحو الابتكار لإحداث نقلة نوعية تتماشى مع تطورات منظومة الحج والعمرة الجديدة ومخرجات برنامج ضيوف الرحمن، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص للعمل على المشروعات المستقبلية، فضلا عن طرح الفرص الاستثمارية الممكنة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



وردا على سؤال حول عدد الحجاج والمعتمرين للعام الجاري، قال الغامدي إنه خلال العامين الماضيين كانت هناك أعداد محدودة لضيوف الرحمن نظرا لجائحة كورونا، ولكن هذا العام اتخذت المملكة العديد من الإجراءات والتي سيعلن عنها خلال المؤتمر بجانب أعداد ضيوف الرحمن لهذا الموسم، مشيرا الى أن المملكة لا تدخر جهدا لتطوير كل ما تتخذه من إجراءات سواء تقنيا أو لوجيستيا لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتسهيل رحلتي الحج والعمرة.