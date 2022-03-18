قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس خلال زيارة إلى وارسو امس إن بريطانيا ستنشر نظامها الصاروخي «سكاي سيبر» في پولندا في الوقت الذي يتحرك فيه حلف شمال الأطلسي لتعزيز الأمن في جناحه الشرقي في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقالت بريطانيا في وقت سابق إن هذا النظام الدفاعي الصاروخي قادر على إصابة أجسام في حجم كرة التنس تتحرك بسرعة الصوت.



وقال والاس في مؤتمر صحافي: «سننشر منظومة صواريخ سكاي سيبر متوسطة المدى المضادة للطائرات في پولندا مع حوالي 100 فرد للتأكد من أننا نقف إلى جانب پولندا لحماية مجالها الجوي من أي عدوان آخر من جانب روسيا».



وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيتم نشر النظام الصاروخي بناء على طلب من الحكومة الپولندية وسيظل تحت سيطرة القوات البريطانية طوال الوقت.



وأضاف «هي كما كانت دائما قدرة دفاعية بحتة نقدمها إلى پولندا وفق أسس ثنائية».