أعلنت السلطات الإيرانية إنقاذ 29 شخصا من طاقم سفينة شحن إماراتية غرقت في المياه الإقليمية الإيرانية بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في البحر. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا) عن المدير العام لإدارة الطوارئ بمحافظة (بوشهر) جهانغير دهقاني قوله امس إنه تم إنقاذ 29 راكبا من أصل 30 كانوا على متن السفينة التي غرقت بالقرب من ميناء (عسلوية) بالمحافظة. وأضافت الوكالة الايرانية أن سفينة الشحن كانت تحمل شحنة من السيارات وتعرضت للغرق على بعد 30 ميلا من ميناء (عسلوية) بسبب الأحوال الجوية. وكان رئيس دائرة السلامة وحماية البيئة البحرية بدائرة الموانئ والملاحة البحرية لمحافظة بوشهر الايرانية اعلن ان سفينة نقل سيارات اماراتية تعرضت للغرق على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية، مؤكدا انه فور تبلغ السلطات البحرية في المحافظة خبر تعرض السفينة الامارتية الى خطر الغرق، قامت بإرسال قاطرتين وقطعة انقاذ، لكن سوء الاحوال الجوية حال دون نجاح العمليات ما أدى الى غرق السفينة.



وأفاد موقع «مارين ترافيك» المتخصص في تتبع حركة الملاحة، أن السفينة اسمها «السالمي 6» وترفع علم الإمارات.



وأشار الى أنه لدى وقوع الحادث، كانت تقديرات الأرصاد الجوية تشير الى أن «ارتفاع الموج يصل الى 4.4 أمتار».



ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الدائرة المحلية لسلامة الملاحة البحرية، ان السفينة عانت من مشكلة في المحرك وبدأت تفقد السيطرة قرابة الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي.