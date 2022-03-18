يشارك الممثل الأميركي توم كروز في الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي لمواكبة عرض الصيغة الجديدة من فيلمه الشهير «توب غان» التي يتوقع أن تحقق نجاحا جماهيريا كبيرا في الأشهر المقبلة، على ما أعلن منظمو المهرجان أمس الخميس. وقال المندوب العام للمهرجان تييري فريمو في مؤتمر صحافي إن «توم كروز يعود إلى كان من خلال فيلم (توب غان: مافريك) الذي سيعرض في المهرجان يوم 18 مايو».



ويبدأ عرض الفيلم، وهو أول فيلم تؤكد مشاركته في المهرجان، في 25 مايو في فرنسا قبل يومين من بدء عرضه في الولايات المتحدة وبقية العالم.



وكما في النسخة الأساسية من «توب غان» 1986، سيكون توم كروز البالغ اليوم 59 عاما في مقصورة الطيار، ويتولى دور البطولة إلى جانب زميله في الفيلم السابق ايضا الممثل فال كيلمر.



إلى ذلك، حظي العرض الأول من فيلم Patchinko في لوس أنجيليس أمس الأول باهتمام فني وإعلامي كبير.