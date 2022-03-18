توفي عن 94 عاما عالم الفيزياء الفلكية الأميركي يوجين باركر، المتخصص في الشمس وأول من وضع نظرية عن وجود رياح شمسية، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الأربعاء.



وبرزت لدى الراحل قدراته المميزة في الرياضيات التطبيقية، وكان يعتبر أحد أبرز الطليعيين في مجال فيزياء الشمس، وهي دراسة الشمس ونظامها.



وحضر باركر عام 2018 إطلاق مسبار بحثي يحمل اسمه.



وقالت عميدة كلية الفيزياء في جامعة شيكاغو أنجيلا أولينتو إن باركر «كان شخصية أسطورية» في هذا المجال العلمي، مشيرة إلى أن «رؤيته للشمس والنظام الشمسي سبقت عصرها بأشواط».



فقد قدم باركر بحثا عام 1958 وصف للمرة الأولى، باستخدام حسابات متقدمة، ظاهرة الرياح الشمسية، وهي عبارة عن تدفقات متواصلة لجسيمات مصدرها الشمس، وهو اكتشاف ووجه في البداية بالرفض.



إلا أن الخلاصات التي توصل إليها باركر في دراسته تأكدت عام 1962 بفضل المراقبة المباشرة للرياح الشمسية بواسطة مسبار تابع لناسا.



وبات ثابتا لدى العلماء اليوم أن الرياح الشمسية تجتاح كل الكواكب في النظام الشمسي، وتحميها من الإشعاعات الخطيرة.



وكان الراحل كذلك وراء فكرة «النانوفليرز»، وهي انفجارات صغيرة على الشمس تفسر حرارة الهالة الشمسية، وهي أكثر سخونة من سطحها نفسه.