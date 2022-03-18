وجد علماء صينيون وبريطانيون أن الحيوانات التي تعيش في ظروف معتدلة قد يكون لها عمر أطول، وهو ما قد يكون دليلا على جهود الناس من أجل طول العمر. وأجرى باحثون من معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، تجربة كشفت عن كيفية تأثير درجة حرارة الجسم على عمر القوارض. وقام الباحثون بتعريض الهامستر لدرجات حرارة عالية، ووجدوا أن التمثيل الغذائي ينخفض مع ارتفاع درجة حرارة الجسم.



ووجدوا أيضا أن عمر الهامستر الذي يعيش في درجات حرارة عالية انخفض مقارنة بأولئك الذين يعيشون في نحو 21 درجة مئوية، ثم استخدم الباحثون مراوح صغيرة لنفخ الهواء فوق القوارض المعرضة لدرجات حرارة عالية. لم يؤثر ذلك على معدل الأيض ولكن خفض درجة حرارة الجسم.



ومع انخفاض درجات حرارة الجسم، تحسن عمر القوارض إلى مستوى أولئك الذين يعيشون عند 21 درجة مئوية.