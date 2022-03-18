وجه النائب يوسف الغريب سؤالا الى وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس نص على ما يلي:

خلفت موجة الأمطار تراكمات رملية في العديد من المناطق ومنها منطقة الوفرة الزراعية من دون تحرك ملحوظ من بلدية الكويت لرفع تلك الرمال وتنظيف ما خلفته من تراكمات قد تؤدي إلى انسداد خطوط الصرف الصحي ما يترتب عليه طفح في المياه في حال حدوث موجة أمطار جديدة.

ولم نلتمس وجود أي احترازات لمثل هذه المشاكل الموسمية التي تترك دائما من دون استعدادات من الجهات المختصة في البلاد خصوصا تلك المناطق التي تقع في الأماكن الحدودية فلا تلتفت لها الأجهزة المعنية.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما الآلية التي تتبعها بلدية الكويت في هذا الشأن؟

2 ـ هل رصدت البلدية تلك المشاكل في بعض المناطق ومنها منطقة الوفرة الزراعية، إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات الفعلية المتخذة لحلها؟