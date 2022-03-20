صدر مرسوم بتحديد مهام واختصاصات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، جاء فيه:



مادة أولى: تتولى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة توفير حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية والمياه لأغراض الاستهلاك والإنتاج.



مادة ثانية: تختص الوزارة بالأمور الآتية:



1 - اقتراح السياسة العامة للدولة في شأن إنتاج واستهلاك المياه والطاقة الكهربائية والمتجددة.



2 - إنشاء وتشغيل وإدارة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعمل بالوقود المستخرج من باطن الأرض، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية التي تعمل بالطاقة النظيفة أو الطاقة المتجددة.



3 - إنشاء وتشغيل وإدارة محطات حفظ وتخزين الطاقة الفائضة من مصادر الطاقة الكهربائية أو المتجددة.



4 - إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.



5 - إنشاء وتشغيل وإدارة مراكز توزيع الطاقة الكهربائية المستخدمة في وسائل النقل العامة والخاصة.



6 - إنشاء وتشغيل وإدارة محطات إنتاج وتحلية المياه.



7 - إنشاء وتشغيل وإدارة محطات تخزين المياه وشبكة نقل وتوزيع المياه المنتجة من محطات إنتاج وتحلية المياه أو المستخرجة من باطن الأرض.



8 - التنقيب عن المياه الجوفية والمحافظة على المكامن المائية المكتشفة وتنظيم استخراج واستخدام المياه الجوفية.



9 - إجراء التعاقدات لغايات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى مرورا بدولة الكويت.



10 - استيراد الطاقة الكهربائية من خلال الربط الكهربائي لاستخدامها داخل دولة الكويت أو تصديرها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت.



11 - شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير، وذلك في ضوء الضوابط والاجراءات التي تحددها الوزارة وفقا للتشريعات المعمول بها داخل دولة الكويت.



12 - إجراء البحوث والدراسات العلمية والعملية بشكل مستقل أو بالتعاون مع منظمات دولة عربية أو أجنبية أو بالتعاون مع مراكز أبحاث متخصصة في إنتاج ونقل وتخزين واستهلاك الطاقة الكهربائية والمياه.



13 - اعتماد المواصفات الفنية في مجال إنتاج وتوزيع واستهلاك المياه والطاقة الكهربائية.



14 - تنمية العلاقات مع الدول والمنظمات الدولة العربية والأجنبية في شؤون المياه والطاقة الكهربائية والمتجددة.



مادة ثالثة: يلغى المرسوم رقم 77 لسنة 2007 المشار اليه وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.