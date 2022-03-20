القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



حذرت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب برئاسة د.هاشم الجامعات الخاصة والاهلية من استغلال نحو 3200 طالب وطالبة مصريين عائدين من اوكرانيا اثر اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وفرض اسعار ومصروفات خاصة على الطلبة لقبولهم لاستكمال الدراسة بها. وأكدت عضو لجنة التعليم جيهان البيومي لـ«الأنباء» ان اللجنة خاطبت رؤساء هذه الجامعات بتطبيق نفس قواعد المصروفات الدراسية على الطلاب المصريين في الداخل على الطلاب العائدين من اوكرانيا في المصروفات الدراسية وتحصيل الرسوم وفقا لطبيعة حالة كل طالب سواء كان لاستكمال السنة النهائية له في الكلية المناظرة او ما تبقى له من عدد السنوات لاستكمال الدراسة. واشارت الى ان اللجنة خاطبت وزير التعليم العالي د.خالد عبد الغفار لاستصدار قرار من مجلس الجامعات الخاصة والاهلية بتحصيل الرسوم الدراسية للطلاب العائدين من اوكرانيا بالجنية المصري تخفيفا للاعباء على اولياء امورهم وباعتبارهم طلابا مصريين. وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ان جهود الدولة في اقامة جسر جوي لعودة الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات الاوكرانية والعمل على حل أزمتهم.