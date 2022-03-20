القاهرة ـ خديجة حمودة



نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ندوة تثقيفية لعدد من طلاب كليات الإعلام بالجامعات المصرية المختلفة حول جهود الإعلام العسكري في توضيح دور القوات المسلحة تجاه الأعمال الحربية والإرهابية، حيث تم خلال الندوة استعراض مهام إدارة الشؤون المعنوية المختلفة والتي تنفذها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية المتطورة لتعريف الطلاب بأسلوب عمل إدارة الشؤون المعنوية في تنمية الوعي المجتمعي وتوضيح الحقائق وتعظيم روح الولاء والانتماء، بالإضافة إلى إبراز جهود القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة مما يسهم في تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع الشعب المصري العظيم بمختلف فئاته وأطيافه.



وشملت الندوة عرض الفيلم التسجيلي «الشهيد خالد» من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية والذي يتضمن محتوى إعلامي متميزا يوضح أهمية دور القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن ووحدة وتماسك الشعب المصري. واختتمت الندوة بجولة تفقدية داخل إدارة الشؤون المعنوية وذلك للتعرف على مختلف الأقسام وطبيعة عملها.