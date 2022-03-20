القاهرة ـ ناهد إمام



استقبل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سفينة نقل السيارات «BLANCO ACE»، بنمية الجنسية قادمة من جدة، وعلى متنها 1513 سيارة، حيث يبلغ طول السفينة 200 متر، بغاطس 8.2 أمتار، وهي من طراز RORO، وتعتبر ثالث سفينة يستقبلها الميناء من هذا النوع.



وذكرت المنطقة الاقتصادية في بيان صدر صباح أمس، أن السفينة تحمل 1513 سيارة سوزوكي، وذلك في إطار ما تقوم به موانئ دبي العالمية مشغل الأرصفة بالميناء من أعمال استقبال وتداول في الرصيف الجديد بالحوض الثاني، حيث تتم كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال هذا النوع لسفن نقل السيارات، من توفير سائقين لقيادة السيارات من داخل السفينة إلى ساحة التخزين.