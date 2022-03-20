أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا بإشهار جمعية سلسبيل الخيرية.



وجاء في القرار:



٭ تقوم بتوزيع الصدقات والتبرعات على المستحقين وكفالات الأيتام والأسر داخل الكويت.



مادة 1



تشهر جمعية سلسبيل الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



ملخص النظام الأساسي



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية سلسبيل الخيرية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وذلك لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ودفع المعاناة عن الفقراء والمساكين وتوزيع الصدقات والتبرعات على المستحقين داخل الكويت وكفالات الأيتام والأسر داخل الكويت وتوجيه المجتمع نحو نشر الفكر المعتدل والوسطية وحفظ كرامة الإنسان واستيفاء جميع مقومات حياته ومعالجة مشاكل الفقر من خلال حفر الآبار وترميم المساجد وطباعة مصاحف وتوزيعها وتعليم القرآن الكريم ورعاية الأيتام والأرامل ودعم ورعاية أسر المساجين والأسر المتصدعة والغارمين وإفطار صائم وسلة غذاء للأسر الفقيرة وتوزيع اللحوم في المواسم طوال العام من خلال الزكاة والصدقات والنذور والتبرعات محليا ودوليا وبناء المساجد خارج الكويت وتوزيع المساعدات والتبرعات على الأسر المتعففة محليا وخارجيا ودعم الأسر غير القادرة على زواج أبنائهم محليا وخارجيا والدعوة الى الإسلام وتحسين صورة الإسلام وتبني مبادرات التوعية داخل وخارج الكويت، على ان تمارس الجمعية تلك الأهداف داخل الكويت وبعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.



والمؤسسون هم:



1 - محمد احمد محمد سعيد الفارسي.



2 - ناصر محمد حمد العيار.



3 - صلاح عبدالغني محمد عبدالغني العبدالغني.



4 - مطلق هايس ماجد كنعان المطيري.



5 - توفيق جاسم سعود النشمي.



6 - عيسى سعد عبداللطيف الخضر.



7 - بدر ناصر دغش صياح قعيس المطيري.



8 - محمد جاسم عبدالله جاسم حمد البصري.



9 - فهد مطلق هايس ماجد كنعان المطيري.



10 - سعاد محمد سعيد احمد الفارسي.



11 - فهد يوسف فهد فريج العلي الفريج.



12 - علي حسن عبدالرحيم محمد.



13 - إيمان يوسف احمد المرزوق.



14 - سالم عماد سلطان أمان.



15 - محمد منيف محمد سلمان معزى الشمري.



16 - مريم محمد سعيد احمد الفارسي.



17 - معاذ بندر عبدالله فهد مطلق المرد.



18 - فيصل عبدالله زيد فلاح الغضوري.



19 - عبدالله محسن فهد سويد السويد.



20 - عبدالرحمن عيد هايس ماجد كنعان المطيري.



21 - فيصل مناحي بدر عماش الظفيري.



22 - فهد مقامس راشد شبيب الخالدي.



23 - أحمد رجعان مبارك علي الهبيدة.



24 - صلاح نزال عايد الدغيم الشمري.



25 - فاطمة فرحان محمد الفرحان النويم.



26 - عبدالكريم جاسر جاسم مسعود الطواش.



27 - منصور فهد عبدالله أبو تمر.



28 - محمد خليفة محمد عبدالله المتعب.



29 - عبدالله مطلق هايس ماجد كنعان المطيري.



30 - محمد هدروس رومي سلطان الظفيري.



31 - صباح خلف بهلول ثامر الشمري.



32 - سعد محمد شريان هادي المطيري.



33 - وليد خالد دغش صياح قعيس المطيري.



34 - ناجي عبدالله كثيب ناجي المطيري.



35 - ناصر فهد عبدالله أبو تمر.



36 - محمد باني سعد جاعد جبريل المعرقبي المطيري.



37 - طلال علي مرشد العايد الشمري.



38 - فايز مضحي صلال الدويش العنزي.



39 - حسن شنيف جدعان حسن المطيري.



40 - جابر عقيل جدعان حسن المطيري.



41 - فيصل حمود علي الدخيل.



42 - عبدالهادي علي عبدالهادي.



43 - فدان مسلط مصلح المطيري.



44 - فجر عيسى سعد الخضر.



45 - سليمان احمد محمد احمد الفارسي.



46 - عبدالله محمد حسن الصميط.



47 - مشعل هايس ماجد المطيري.



48 - موسى عيد هايس المطيري.



49 - فريد محسن صالح الخليفة.



50 - غزاي سماح غزاي المطيري.



51 - فهد غازي مرزوق المطيري.



52 - منصور عبيد عبدالله.



53 - عبدالله محمد حسن الصميط.



ويدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ نشرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.