أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه سعى طوال السنوات التي انقضت من عهده، الى رفع الظلم عن المواطنين وإحقاق الحق والمساواة بين اللبنانيين، وبين المناطق اللبنانية كافة، لافتا الى انه تمكن من تحقيق ذلك في الكثير من المسائل التي كانت ترهق المواطنين، فيما تعثر الأمر في مسائل اخرى.



وقال: «سأواصل العمل فيما تبقى من ولايتي لرفع الغبن و«تحقيق» العدالة، على امل ان يلقى عملي التجاوب المطلوب من مجلس النواب والحكومة». وشدد رئيس الجمهورية على ان الظروف الصعبة التي مرّت على لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، حالت دون إنجاز الكثير من المشاريع الإنمائية في مختلف المناطق اللبنانية، لكن كل المخططات اللازمة لها موجودة، ويمكن تنفيذها فور استعادة اقتصاد لبنان عافيته.



كلام عون جاء خلال استقباله وفدا من المواطنين الذين استرجعوا املاكهم وعقاراتهم فيما يعرف بمشروع «ايكوشار» بعد رفع مجلس الوزراء، بطلب من الرئيس عون، الإشارات العقارية عنها والتي كانت مفروضة منذ العام 1966، والمتعلقة بمشروع الأوتوستراد الدائري الذي كان قد اقترحه من ضمن التخطيط المدني لبيروت المهندس الفرنسي ايكوشار.