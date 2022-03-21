عبر الإعلامي القدير علي الريس عن سعادته الغامرة بإنجاز فيلم وثائقي عن مسيرة أحد أبرز مسيرة التنوير في الكويت عبدالعزيز حسين، والذي وصفه بأنه كان قد شرع أبواب المستقبل أمام الأجيال من أجل نقلة حضارية كبرى راحت تعيشها الكويت وأبناؤها على كل الصعد الثقافية والفنية والإبداعية. وقال الريس: الفيلم الجديد يأتي في إطار الاهتمام بتعريف الشباب والناشئة بأهم رموز الثقافة في كويتنا الغالية والعالم العربي، قامة استطاعت ان تأخذ الكويت إلى الغد والمستقبل بعقل مستنير وفكر راجح رصين، مشيرا الى أن الفيلم سيعرض ضمن فعاليات ندوة «عبدالعزيز حسين رجل فكر ودولة» التي يستضيفها مركز جابر الأحمد الثقافي ويقدمها الملتقى الثقافي على مدى يومين، وأيضا على مدى جلسات صباحية ومسائية.



وفي ختام تصريحه، أشاد علي الريس بالدور الكبير الذي يضطلع به مركز جابر الثقافي كمنارة ومنصة للإبداع الفني والثقافي تفتخر بها الأجيال.