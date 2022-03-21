عبدالحميد الخطيب



لم يخف النجم القدير جاسم النبهان، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، سعادته البالغة بوجود اسمه ضمن المكرمين في الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان أيام الشارقة المسرحية (تقام في الفترة من 17 حتى 25 الجاري)، وقال: أنا الآن في رحاب «أيام الشارقة المسرحية»، حيث المنافسات بين العروض المتميزة التي يتم تقديمها بحضور نخبة من النجوم من الكويت والخليج والوطن العربي تزين بأسمائها لجنة التحكيم، وسعادتي غامرة لفوزي بجائزة «الشارقة للإبداع المسرحي العربي» بدورتها الخامسة عشرة، وتسلم الجائزة في افتتاح المهرجان، وهذا يعطيني ثقة بأن الطريق إلى النجاح والتقدير يكون بالجهد والمثابرة والتحلي بالقيم.



وأضاف: ما زاد من سعادتي ان المهرجان أنجز كتابا يوثق مسيرتي الفنية، وأعمالي في المسرح والإذاعة والتلفزيون، ويحتوي على معلومات وصور نادرة، وحوار مطول شامل يغطي رحلتي الفنية على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان، مستدركا: هذا الإصدار بمنزلة وثيقة تستفيد منها الأجيال المسرحية والفنية في العالم العربي، ومن خلالكم أتوجه بالشكر الى الناقد الفني عبدالستار ناجي على ما بذله من جهود لإنجاز الكتاب الذي يتكون من 160 صفحة، وقامت بإخراجه وطباعته إدارة المسرح في الشارقة، وهو موجود حاليا ضمن إصدارات المهرجان.