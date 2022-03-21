قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء فهد القريفة أن الجولات الميدانية المكثفة تستهدف رصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة. بشكل عام من خلال تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية ورفع كافة المخلفات وكل ما يشوه المنظر العام بالمناطق، فضلا عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مخالفي لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.



وأشار إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها خلال 4 جولات متتالية بمناطق سعد العبدالله والقيروان وموقع حراج السيارات قد أسفرت عن رفع 4 بقالات متنقله بمنطقة القيروان، بقالتين بمنطقة سعد العبدالله، 5 باصات بموقع حراج السيارات فضلا عن تحرير 13 مخالفة بائع متجول وحجز 3 عربات آيس كريم وسيكل.