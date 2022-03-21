أكدت البلدية جاهزية الإدارات المختصة لاستيعاب طلبات أذونات البناء لأكثر 10 آلاف قسيمة سكنية في مدينتي المطلاع وجنوب خيطان. وأعلن مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي استعداد افرع البلدية في المحافظات لاستقبال معاملات إذن البناء للمدن الجديدة اعتبارا من 3 أبريل المقبل، تمهيدا لإصدار رخص البناء إلكترونيا بشأن قسائم السكن الخاص والمتوقع أن يبلغ عددها اكثر من 10 آلاف قسيمة.



وقال المنفوحي في تصريح صحافي أمس إنه تم تشكيل فرق رقابية لمتابعة أعمال البناء ميدانيا إلى جانب فرق فنية من المهندسين والمهندسات المختصين لاستقبال طلبات المواطنين بشأن أذونات البناء لجنوب خيطان ومدينة المطلاع طبقا لبرنامج خاص بإصدار إذن البناء إلكترونيا بعد أن تم الربط الآلي فيما يخص الرقم العقاري الموحد (GIS) لتهيئة قسائم المدن الجديدة وربطها بمنظومة إلكترونية تسهيلا وتيسيرا على أصحاب القسائم السكنة لإصدار تراخيص البناء. وأضاف المنفوحي أن فرق البلدية أنهت جاهزيتها لاستيعاب معاملات أذونات البناء في المحافظات لإنجاز الطلبات المقدمة في وقت قصير عبر برامج إصدار تراخيص البناء إلكترونيا، وذلك من منطلق حرصها على دعم القضية الإسكانية وتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المواطنين دون الحاجة إلى مراجعة البلدية.