بداح العنزي



أوصت لجنة المعالم التاريخيــة والتراثيـــة والتطوير الحضري خلال اجتماعها أمس بالموافقة على تسجيل نفق دروازة العبدالرزاق في السجل الوطني للمباني التاريخية في المجلس للثقافة والفنون والآداب مع ضرورة عمل الصيانــة الضروريـــة للنفــق. وقال رئيس اللجنة د.حسن كمال إنه تم حفظ السؤال المقدم منه بشأن تزويد المجلس البلدي بكتب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والخاصة بهدم المباني في أسواق المباركية.



كما تم حفظ كتاب وكيل وزارة الداخلية بخصوص ظهور شروخ في أسفلت تقاطع الدروازة وإغلاق الحركة المرورية.



وأضاف أنه تم حفظ الكتاب المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، ود.حسن كمـــال، وم.عبدالســلام الرندي، م.مها البغلي، مشعل الحمضان بشأن هدم مبنى قصر العدل.