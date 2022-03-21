حنان عبدالمعبود



أعلن رئيس الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى د.تركي العتيبي عن انتهاء أنشطة مؤتمر الجمعية العربية الخامس عشر لأمراض وزراعة الكلى والذي عقد بالكويت في الفترة من 16 إلى 19 الجاري بحضور حاشد لأساتذة أمراض الكلى بالكويت والدول العربية المختلفة والأساتذة من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا عن بُعد.



وأوضح أن المؤتمر شهد مناقشة أحدث وآخر المستجدات في أمراض وزراعة الكلى من عمليات الزراعة التي شملت مناقشات الدراسات الجينية الحديثة والتي تجرى قبل زراعة الكلى للوصول إلى أفضل درجات التوافق بين المتبرع والمريض، بما ينعكس ايجابا على نجاح زراعة الكلية واستمرار كفاءتها لفترات أطول، كما تمت مناقشة أحدث الأدوية الحديثة التي تم اعتمادها والأدوية الجاري إثبات فاعليتها لعلاج الرفض المناعي للكلى المزروعة، كما ناقش الحضور أحدث الطرق لمتابعة ومنع ارتداد بعض أمراض الكلى على الكلية المزروعة، وأمراض الكلى الناتجة عن السكري وارتفاع ضغط الدم، وأحدث علاجات حماية الكلى والقلب من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليستيرول والدهون الثلاثية بالدم، والأمراض المناعية والتي تؤدي إلى قصور كلوي، وكيفية تشخيصها مبكرا، ومتابعتها.



وأضاف ان المؤتمر ناقش أيضا الاعتلال الكلوي المزمن وتشخيصه وعلاجه والمتابعة للمضاعفات الوارد حدوثها مثل الأنيميا وهشاشة العظام والارتفاع الثانوي لهرمون الغدة الجار درقية، وكذلك وجود أدوية جديدة بالفم لعلاج الأنيميا المصاحبة للقصور أو الفشل الكلوي المزمن مع إثبات فاعليتها (HIF blockers).

توصيات المؤتمر

خلص المؤتمر إلى بعض التوصيات، من أهمها:



٭ استخدام عقار SGLT 2 blocker في مرضى السكر من النوع الثاني يؤدي الى حماية الكلى والقلب من مضاعفات مرض السكري. لذا، يوصی باستخدامها في بداية حدوث مرض السكري، ويمكن استخدامه مع حالات قصور الكلي ما لم تقل كفاءة الكلى عند 25%، كما يمكن استخدامه لعلاج بعض الأمراض المناعية الخاصة بالكلى حتى مع عدم إصابة المريض بمرض السكري.



٭ يجب ضبط ضغط الدم بشكل دقيق على ألا يزيد ضغط الدم في مرضى ضغط الدم المرتفع من 125/75 خاصة على وجود زلال بالبول او قصور بالكلي.



٭ يفضل بدء علاج الضغط المرتفع بأكثر من دواء واحد، حيث وجد أن ذلك يؤدي الى ضبط ضغط الدم بشكل أفضل من بدئه بدواء واحد بما يقلل من حدوث المضاعفات الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم.



٭ استخدام عقار ACEI أو ARB لارتفاع ضغط الدم مع القصور الكلوي المزمن بأعلى جرعة ممكنة يحافظ على كفاءة الكلى على المدى البعيد.



٭ الأدوية الجديدة التي تستخدم لتقليل البوتاسيوم بالدم حال ارتفاعه تعطي الفرصة لاستكمال استخدام ACEI/ARB بالجرعات المطلوبة والتي لها تأثير إيجابي على الكلى في حالات ارتفاع ضغط الدم وقصور الكلى.



٭ الاعتلال الكلوي الحاد الوارد حدوثه مع الأمراض الأخرى المختلفة كأمراض الرئة، أمراض القلب، أمراض الكبد.



٭ الطرق المختلفة لعمل جلسات الاستصفاء الدموي بما في ذاك الغسيل الدموي المنزلي، الكلية الاصطناعية الحيوية، وأنواع المرشحات الحديثة والتي تؤدي إلى تحسين كفاءة جلسات الغسيل الدموي. كما تمت مناقشة طرق ووصفات الغسيل البريتوني الحديثة وآخر القواعد الإرشادية لعلاج التهاب الغشاء البريتوني الوارد حدوثه مع الغسيل البريتوني.



٭ أمراض الكلى المختلفة في الأطفال شاملا الأمراض الجينية الوراثية والامراض المناعية.



٭ القواعد الارشادية الحديثة لعلاج حالات الكلى الحرجة بالرعاية المركزة.