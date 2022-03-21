عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى العدان د.عبير الذايدي، عن تنظيم ورشة عمل حول تقنية المنظار عبر الفتحة المهبلية الطبيعية بتقنية (vNOTES)، حيث تم فيها إجراء 6 عمليات بتقنية المنظار في قسم النساء والولادة بمستشفى العدان باستضافة طبيب زائر من تركيا.



وذكرت د.الذايدي في تصريح صحافي على هامش الورشة، انه تم خلالها تنويع العمليات الجراحية مثل استئصال الرحم واستئصال اورام من المبايض بهذه التقنية الجديدة.



وأوضحت أن قسم النساء والولادة في مستشفى العدان قام بإجراء اول عملية بهذه التقنية في نوفمبر 2021 ولايزال الوحيد في القطاعين الحكومي والخاص الذي يقوم بإجراء عمليات المناظير بهذه التقنية، والتي تتميز بعدم وجود أي جروح خارجية، مع آلام اقل بعد العملية، حيث تعود المريضة بشكل اسرع للحياة الطبيعية ويتم عملها كجراحة اليوم الواحد، كما يتم فيها تفادي مضاعفات المنظار البطني اثناء الدخول، وهي آخر تقنيات عمليات المناظير في تخصص النساء والولادة.



وأضافت: الورشة تم تنظيمها جاءت لمزايا هذه التقنية العديدة، حيث تم عمل محاضره علمية بهذه التقنية لأطباء النساء والولادة في القطاعين الحكومي والخاص وحضرها العديد منهم.