عبدالكريم العبدالله



كشفت مديرة الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة د.دينا الضبيب، عن وجود 40 عيادة لـ «الطفل السليم» في مختلف المراكز الصحية في جميع المناطق الصحية، مؤكدة وجود توجه لزيادتها مستقبلا حسب الحاجة.



وذكرت د.الضبيب، في تصريح لـ «الأنباء»، أن عيادة الطفل السليم موجودة في 12 مركزا صحيا في منطقة العاصمة الصحية، وفي 7 مراكز بكل من منطقتي حولي والفروانية الصحيتين، هذا بالإضافة إلى وجود عيادة في 9 مراكز بمنطقة الأحمدي الصحية، وعيادة في 5 مراكز بمنطقة الجهراء الصحية.



وبينت أن عيادة الطفل السليم تعمل على تعزيز فكرة الوقاية والكشف المبكر، حيث إنها تعمل على مراقبة ومتابعة نمو الطفل الجسدي وتطوره الذهني والإدراكي، وإجراء الفحوصات الطبية لكل مرحلة عمرية حسب الحاجة، والتأكد من متابعة التطعيمات حسب البرنامج الوطني للتطعيم.



وأضافت: كما تقدم العيادة خدمات التثقيف الصحي لزيادة الوعي عند الأمهات والآباء حول العناية بأطفالهن، حيث يتم التركيز على الدور المهم للرضاعة الطبيعية وأمراض السمنة وسوء التغذية، بالإضافة إلى نصائح السلامة والنصائح الإرشادية للحد من حوادث الأطفال خاصة بالمنزل.



وأشارت إلى أن عيادة الطفل السليم تعد عيادة تخصصية تابعة لمراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل بنظام المواعيد (حجز موعد مسبق) ويديرها طبيب متدرب، ويتم فيها استقبال الأطفال الأصحاء، وتهدف إلى تقديم خدمة متكاملة للطفل.



وأشارت إلى أن العيادة تهدف إلى التركيز على الأطفال ما دون الخامسة من العمر، والوقاية من الأمراض والحوادث من خلال «متابعة تطعيمات الطفل ـ التأكد من شروط السلامة في التعامل مع الطفل وبيئته ـ الكشف المبكر عن الأمراض وتأخر النمو والتطور والإعاقات من خلال الفحوص الدورية».



وأوضحت د.الضبيب أنه يتم في العيادة إجراء الفحص الدوري للطفل، وهو فحص سريري لنمو الطفل الجسدي والذهني والإدراكي والسلوكي لكل مرحلة عمرية، كما تتم متابعة نمو وتطور الطفل منذ الولادة حتى الخامسة من العمر وذلك عن طريق قياس معدلات النمو للطول والوزن وحساب كتلة الجسم، فضلا عن قياس معدلات نمو الطفل (الحركي، العاطفي، الاجتماعي، والذهني)، وإجراء الاختبار والفحوصات المهمة للاكتشاف المبكر لأي مشاكل صحية يمكن تفاديها أو علاجها مبكرا، ويتم تدوين جميع الملاحظات في السجل الصحي الخاص بكل طفل.



وأفادت د.الضبيب بأن عيادة الطفل السليم تقوم بمراقبة نمو الطفل وتقييم تطوره عبر التطور الجسدي من خلال قياس الوزن والطول واستخدام منحنيات النمو التي تمكن الطبيب من متابعة وتقييم نمو الطفل الجسدي في المراحل المختلفة للنمو، والتطور الذهني والإدراكي والحركي والسلوكي عن طريق إجراء مسح لكل مرحلة عمرية من خلال الأسئلة الخاصة بتطور الطفل أو عن طريق الفحص السريري.



وأكدت أن العيادة تقوم على عمل التحاليل اللازمة عند الضرورة، وتعزيز نمو وتطور الطفل الصحي من خلال توفير التغذية الصحية والبيئة الصحية وتقديم المشورة اللازمة للأهل حول رعاية الطفل، فضلا عن تشجيع تبني السلوك الآمن لوقاية الأطفال من الإصابات والحوادث، وتقديم أفضل النصائح الطبية والتوعية الصحية للأهل.



البروتوكولات العالمية



قالت مدير الادارة المركزية للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة د.دينا الضبيب، ان عيادة الطفــل السليم تمثــل أحـــدث البروتوكولات العالمية تحت إشراف برنامج الطفولـــة وصحـــة المراهقين ضمن برامــج الإدارة المركزيـــة للرعاية الاولية.