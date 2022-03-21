انطلقت في اندونيسيا أمس أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144 تحت عنوان «حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ»، وذلك بحضور الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ومشاركة وفد برلماني كويتي برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



ودعا الرئيس ويدودو خـلال حـفـل الافـتـتاح المشاركين الى تكثيف العمل البرلماني من اجل التصدي للتغير المناخي في العالم، مؤكداأهمية «تعبئة العمل البرلماني للعمل بشأن التغير المناخي».



وشدد في هذا الإطار على أهمية وضع سياسة استراتيجية دولية جادة بالتغير المناخي في ظل التحديات المستمرة.



كما دعا الى الاهتمام بالطاقة المتجددة وتسخير التقنيات في التعامل مع التغيير المناخي، مؤكدا أن بلاده تتمتع بالطاقة الكهرومائية وطاقة الحرارة الأرضية والطاقة الهوائية والطاقة الشمسية لكنها بحاجة الى استثمارات ضخمة وتمويل وتعاون دولي.



وأشار ويدودو إلى وجود قضايا مهمة يجب مناقشتها في المؤتمر مع استمرار جائحة كورونا المستجد والتي تكمن في قضايا ندرة الطاقة واسعار الغذاء وقضايا النقل اللوجستي وقضايا التضخم في معظم الدول، مفيدا بأن الشعوب بدأت تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.



من جهته، قال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باشيكو امام المؤتمر ان قضية تغيير المناخ يجب ان تكون أولوية الاتحاد في خطته ومناقشاته خلال اعمال مؤتمر هذا العام، مضيفا أن المؤتمر سينظر ايضا في احدث حالات انتهاكات حقوق الانسان التي عانى منها البرلمانيون في انحاء العالم كافة.



واشار باشيكو الى عزم الاتحاد البرلماني الدولي على العمل على تعزيز التأهب للامن الصحي بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وكذلك مشاركة الجمهور في عمل البرلمان بالشراكة مع برنامج التطوير في الامم المتحدة.



وشدد على اهمية مناقشة البرلمانيين خلال اعمال المؤتمر قضية وقف الحرب في اوكرانيا بشكل فوري واتخاذ خطوات ملموسة لحل الازمة، مضيفا ان الشعب الاوكراني تضرر كثيرا بسبب هذه الحرب فيما تضرر ايضا الشعب الروسي بسبب العقوبات الاقتصادية.



من جهتها، دعت رئيسة البرلمان الاندونسية ماهاراني ناكشاترا في خطاب مماثل الى التعاون في وضع سياسة للتغيرات المناخية والحفاظ على العالم من تأثير تلك التغيرات.



واضافت ناكشاترا ان المؤتمر سيناقش ايضا قضايا اخرى مثل حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية واستقلال والديموقراطية في ميانمار والمساواة بين الجنسين ودور الشباب في السياسة، مؤكدة اهمية مساهمة البرلمانيين لصنع السلام في البيئة الجيوسياسية العالمية وتسخير الديبلوماسية لمنع الحروب.



كما أكدت أهمية التعاون بين البرلمانات في مواجهة تبعات جائحة كورونا من خلال وضع سياسيات محلية تعكس القضايا العالمية، مشددة على أهمية التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا والتعاون المشترك بين الدول المتقدمة والمتطورة في التعافي الاقتصادي خلال فترة جائحة كورونا وما بعدها.



وتشارك الكويت في اعمال المؤتمر بوفد برلماني برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ويضم ايضا وكيل الشعبة البرلمانية النائب د.عبيد الوسمي، وأمين سر الشعبة النائب د.حمد المطر، وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة، والنواب د.هشام الصالح وناصر الدوسري ومبارك العجمي والأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني.



كما يشارك حوالي 1000 مندوب من 115 دولة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي تأسس منذ أكثر من 130 عاما كأول منظمة سياسية متعددة الأطراف في العالم تشجع على التعاون والحوار بين الدول كافة.



وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ترأس في إندونيسيا أمس الاجتماع الـتـنـسيـقي للـمجموعة الجيوسياسية الإسلامية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144.



وترأس الوفد الكويتي في الاجتماع وكيل الشعبة البرلمانية د.عبيد الوسمي، كما تم ترشيحه من قبل المجموعة الإسلامية لتمثيلها في لجنة صياغة البند الطارئ.



واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر بما فيها البنود الطارئة، حيث تم الاتفاق على دعم المجموعة الإسلامية للبند الطارئ المقدم من إندونيسيا.



كما تم خلال الاجتماع تقديم مقترح بشأن تعديل النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي بحيث يتم اتخاذ عقوبات صارمة وحازمة وتطبيق عقوبة الطرد على برلمان أي دولة تقوم باحتلال دولة أخرى وتعتدي عليها. وتضمن الاقتراح المقدم خلال الاجتماع أن يتم تحديد الاحتلال من عدمه عبر قرارات الأمم المتحدة، لاسيما أن النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي مرتبط ارتباطا مباشرا بميثاق الأمم المتحدة.



وأكد الاجتماع ضرورة إعطاء الملفات المرتبطة بدول المجموعة الإسلامية أولوية في الطرح والنقاش خصوصا في ظل وجود ملفات أخرى مشابهة لها بالموضوع.



وحضر الاجتماع من الجانب الكويتي وكيل الشعبة البرلمانية النائب د.عبيد الوسمي، وأمين سر الشعبة النائب د.حمد المطر، وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة.



يذكر أن الرئيس الغانم وصل والوفد المرافق له إلى (بالي) الإندونيسية أمس الأول للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي ستنطلق أعماله في وقت لاحق اليوم وتستمر حتى 24 الجاري.