عبدالكريم أحمد



ألزمت المحكمة الكلية مؤجرا بدفع 50 ألف دينار ومبلغ 6000 دينار بالتضامن مع شركة مقاولات لمستأجر، تعويضا له عن الاستيلاء على بضائع تخصه.



وكان المدعي قد بين أنه استأجر مساحة من قسائم عائدة للمدعى عليهما، وخزن بها بضائع خاصة به تقدر قيمتها بأكثر من 53 ألف دينار، إلا أنه وبعد أشهر فوجئ باستيلائهما على المساحة المؤجرة له بذريعة شغلها بموجب عقد تأجير من طرف ثالث تحصل على حكم نهائي بإخلائها وتسليمها، فقام بمطالبة الأول بالبضائع إلا أنه امتنع ونقلها إلى قسيمة أخرى خاصة به وترك قليلا منها لا تتجاوز قيمتها 3000 دينار.



وأكد وكيل المدعي المحامي عبدالعزيز السبيعي أن ركن الخطأ ثابت في حق المؤجر حتى وإن لم يتوافر بحقه أي ركن من أركان جريمة السرقة، مشيرا إلى أنه امتنع عن تسليم بضائع موكله وتعنت بذلك ووضع يده لفترة عليها وحرمه من الانتفاع بها بشهادة الشهود.