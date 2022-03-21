سعود عبدالعزيز



أحال رجال مباحث السالمية الى النيابة العامة شخصا من غير محددي الجنسية على خلفية اتجاره في المواد المسكرة، وكانت معلومات وردت الى رجال المباحث عن اتجار بدون في المشروبات الروحية، وعليه تم استدراجه الى بيع 6 زجاجات خمر مستوردة، ولدى تسليمه الخمور وتسلم المبلغ المرقم من قبل النيابة جرى ضبطه، وبالانتقال الى مسكنه عثر بداخله على كميات من الخمور والذي أقر بشرائها من آخر جار ضبطه. من جهة أخرى، ألقى رجال أمن الجهراء القبض على مواطن وبدون وقد عثر بحوزتهما على 170 حبة مخدرة وكمية من المخدرات وأدوات التعاطي، وكانت إحدى دوريات امن الجهراء اشتبهت في طريقة سير مركبة ولدى توقيفها تبين ان قائدها بحالة غير طبيعية وأيضا مرافقه، وبتفتيشها عثر على الحبوب المخدرة.