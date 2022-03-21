أسفرت الحملات التي قام بها قطاع العمليات والمرور في الفترة من 12- 18 الجاري عن تحرير 28068 مخالفة والتحفظ على 49 مستهترا وحجز 50 مركبة و21 دراجة آلية في كراج حجز المرور، كما تم تحويل 56 حدثا للنيابة بسبب القيادة بدون رخصة وثلاثة أشخاص و14 مركبة مطلوبة قضائيا لجهة الاختصاص، وضبط شخصين لحيازتهما مواد يشتبه بأنها مخدرة، وتم تحويل الأشخاص والمضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات.



وكانت الاحصائية الصادرة عن قطاع المرور والعمليات والذي يرأسه اللواء جمال الصايغ والخاصة بحصاد حملاتها في الفترة من 5-11 مارس الجاري كشفت عن تحرير 27508 مخالفات وإحالة 84 مركبة و31 دراجة الى كراج الحجز واحالة 35 مخالفا الى النظارة وضبط 20 مركبة و57 حدثا من دون رخصة سوق وإحالة 4 قضايا متعلقة بحيازة مخدرات وخمور الى الإدارة للعامة لمكافحة المخدرات الى جانب ضبط 10 مطلوبين. وبحسب جانب من الإحصائية التفصيلية بهذا الخصوص، فإن رجال إدارة العمليات حرروا 7679 مخالفة وأحالوا إلى كراج حجز المركبات 37 سيارة و31 دراجة نارية وإلى نظارة المرور 17 مخالفا لارتكاب مخالفات جسيمة وضبطوا 8 مركبات مطلوبة وأوقفوا 7 مطلوبين واقتادوا 18 حدثا إلى جهات الاختصاص للقيادة من دون رخصة سوق، أما رجال مرور العاصمة فحرروا 4736 مخالفة وأحالوا 6 مخالفين الى النظارة وحدثين الى نيابة الأحداث.



فيما حرر رجال مرور حولي 5151 مخالفة، وأحالوا 6 مخالفين الى النظارة وضبطوا 4 مطلوبين وحدثين، أما رجال مرور الفروانية فحرروا 4396 مخالفة، وحرر رجال مرور الأحمدي 2169 مخالفة وضبطوا حدثين وأحالوا الى الحجز 36 مركبة وأوقفوا مطلوبا ومركبة مسجلا عليها أمر ضبط، فيما حرر رجال مرور الجهراء 2009 مخالفات وضبطوا 11 حدثا وأحالوا الى النظارة 6 مخالفين، أما رجال مرور مبارك الكبير فحرروا 696 مخالفة، وأخيرا حرر رجال إدارة المهام 1207 مخالفات وضبطوا 3 أحداث، وأحالوا مخالفا الى النظارة.