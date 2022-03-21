بيعت دراجة Laura Eyes النارية الشهيرة من طراز «هارلي ديفيدسون» التي كان يملكها المغني الفرنسي جوني هاليداي في مقابل 470840 يورو الجمعة (نحو 521243 دولارا) في معرض Retromobile في باريس، مسجلة رقما قياسيا لدراجة «هارلي»، وفقا لما ذكرته دار Artcurial التي نظمت المزاد عليها.



وتنافس عدد من المزايدين لنحو عشر دقائق على الدراجة النارية التي كانت خمنت بما بين 50 ألف و250 ألف يورو، قبل ترسيتها لقاء 470840 يورو على شار بقي اسمه طي الكتمان. وكان المغني الراحل قاد هذه الدراجة وهي من نوع Softail Heritage 1340 خلال رحلة في الولايات المتحدة عام 1990، وأدخلت عليها تغييرات في مدينة كان بجنوب فرنسا، بينها تحويل لونها من البرتقالي والأسود إلى الأزرق الكهربائي.