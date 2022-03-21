منحت جمعية منتجي هوليوود السبت الشريط المستقل «كودا» جائزة أفضل فيلم لهذه السنة مما يعزز فرصه للفوز بالأوسكار منافسا للفيلم الأوفر حظا وهو «قوة الكلب».



وتشكل الجوائز التي قدمتها «بروديوسرز غيلد أوف أميركا» التي تضم نحو ثمانية آلاف من العاملين في مجال السينما يعتبرون صانعي القرارات في هوليوود، مؤشرا موثوقا به نسبيا لمعرفة الأعمال التي يحتمل أن تفوز بجوائز الاوسكار في 27 الجاري.



وحصل «إنكانتو» على جائزة أفضل منتج فيلم تحريكي معززا فرصه هو الآخر لانتزاع الأوسكار الثلاثاء.



وأضاف «سامر اوف سول» إنجازا جديدا إلى ما سبق أن فاز به من جوائز كأفضل فيلم وثائقي.