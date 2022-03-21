أعلن رجل الأعمال الروسي، ألكسندر زوبوف، أنه بصدد إطلاق نسخة محلية من «إنستغرام» عقب حظر شركة فيسبوك Meta في روسيا بسبب سياساتها المتعلقة بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيطلق على البديل الروسي اسم Rossgram (روسغرام)، ومن المقرر إطلاقه في 28 مارس الجاري.



وذكرة شبكة روسيا اليوم الإخبارية، أن التطبيق سيكون متاحا لمستخدمي «أندرويد» وIOS، موضحة أنه من المتوقع أن يكون لـ Rossgram جميع وظائف «إنستغرام»، بما في ذلك منشورات الصور والفيديوات، والتواصل من خلال برنامج مراسلة داخلي، وترك التعليقات أسفل مشاركات الأشخاص الآخرين، اضافة الى توافر أدوات إضافية لتحقيق الدخل للمدونين من خلال المحتوى المدفوع وجمع الأموال وبرامج الإحالة.



يذكر أن الجهات المعنية الروسية كانت قد قررت حظر «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعة لشركة Meta في أراضي الاتحاد الروسي بعد أن اتهم مكتب المدعي العام الروسي الشركة الأميركية بالتطرف لسماحها بدعوات للعنف ضد الجنود الروس على منصات Meta.