مفرح الشمري



عبّرت موظفات في إحدى إدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي تعنى بـ«الكتب» من خلال شكوى رسمية، عن استيائهن من تعامل مديرتهن معهن غير المتخصصة في مجالهن، وعدم حل المشاكل التي يتعرضن لها وعدم تخليص أوراقهن كموظفات، الأمر الذي يترتب عليه الكثير من التأخير في إنجاز مهامهن سواء بأوراق خاصة في الدوام أو في إجازاتهن، وعلى الرغم من تقديمهن شكوى رسمية للأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتغير تعامل مديرتهن معهن، والتي تمارس عليهن جميع أنواع التهديد عليهن سواء بالنقل أو بالندب أو بلفت النظر!



وطالبت الموظفات من خلال «الأنباء» من المسؤولين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بأن يتم الالتفات الى شكواهن وإيجاد حل لهن حتى «يرحموهن» من مديرتهن غير المتخصصة!



ومنا للمسؤولين.. فهل من مجيب؟!