وزير الإعلام الأسبق والإعلامي القدير محمد السنعوسي ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق خلال تسليم جوائز الفائزين بـ «شعلة الأنباء» 2021 (هاني الشمري)

عبدالحميد الخطيب



قائمة ذهبية رابعة أضيفت إلى سجل «شعلة الأنباء» للدراما، الجائزة التي تقدمها «الأنباء» سنويا وتوزعها في حفلها السنوي الكبير في ذكرى تأسيسها من كل عام، وفي ظل استمرار جائحة «كورونا» وما يتبعها من إجراءات وقائية، أقامت «الأنباء» مساء أمس الأول «الأحد» حفل استقبال مصغرا في مبنى الجريدة، بحضور وزير الإعلام الأسبق والإعلامي القدير محمد السنعوسي ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، لمشاركة الفائزين فرحتهم بالجائزة والتي تستمد تميزها من آليتها المشهود لها بالنزاهة والتقدير، حيث يتولى تحديد النتائج 60 من كبار النقاد من أكاديميين وإعلاميين ومخرجين، ترفع إليهم ادارة التحرير في «الأنباء» قائمة قصيرة للترشيحات عن الفئات المختلفة.



وخلال الحفل سلم وزير الإعلام الأسبق والإعلامي القدير محمد السنعوسي ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق «الشعلة» لكل الفائزين بها، حيث نجح مسلسل «الناموس» في أن يكون الفائز الأكبر بجوائز الدورة الرابعة بعد فوزه بـ 5 جوائز من أصل 11، وهي «أفضل مسلسل»، «أفضل إنتاج»، «أفضل مقدمة»، «أفضل ممثل في دور مساعد» ل‍عبدالله بهمن، وتسلم تلك الجوائز المخرج جاسم المهنا نيابة عن المنتج عبدالله بوشهري والفنان عبدالله بهمن، في حين فازت الفنانة حصة النبهان بجائزة «أفضل ممثلة في دور مساعد».



وحصـــــد مسلســل «الروح والرية» 4 جوائز هي: «أفضل إخراج» لمنير الزعبي وتسلم الجائزة عنه نجلاه أيمن وأحمد، و«أفضل نص» لأنفال الدويسان، بالإضافة الى جائزتي التمثيل الأساسيتين لعبدالله التركماني «أفضل ممثل دور أول»، وهبة الدري «أفضل ممثلة دور أول»، وحصل مسلسل «سما عالية» على جائزة «أفضل موسيقى تصويرية» لإبراهيم شامل، كما فاز مسلسل «مارغريت» بجائزة «أفضل أزياء» للدكتورة ابتسام الحمادي.

.. وجانب من تسليم الجوائز

محمد السنعوسي مع نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد مدير التحرير يشرح للفائزين آلية التصويت على «شعلة الأنباء» وتوثيق النتائج

سعادة بالغة



بعد تسليم جوائز «شعلة الأنباء 2021» عبر مستحقوها عن سعادتهم البالغة بالفوز بها، وقالت الكاتبة أنفال الدويسان: من بداية دخولي مجال الدراما وجدت إحساسا جميلا عندما لامست ردة فعل الجمهور تجاه أعمالي والنجاح الذي تحصده، لكن عندما تكون هناك جهة رسمية تكرمني مثل «الأنباء» فهذا أمر يسعدني جدا وله أثر كبير على نفسي ويشجعني على أن استمر.



وتابعت: توقعت أن يكون مسلسل «الروح والرية» محبوبا بين الناس، ولم أكن أتوقع موضوع الجوائز، وحقيقة تفاجأت بـ «شعلة الأنباء» التي تعطيني دافعا لتقديم الأفضل.



حصد النجاح



من جهته، قال المخرج جاسم المهنا الذي تسلم جوائز مسلسل «الناموس» نيابة عن المنتج عبدالله بوشهري والفنان عبدالله بهمن: «شعلة الأنباء» جائزة مرموقة، وأتشرف بحصول «الناموس» على هذا الكم من الجوائز، وهنا في هذه اللحظة كل فريق «الناموس» نفقد خصوصيتنا كأفراد، ونؤكد على انتمائنا الى المنظومة التي أوجدها المنتج عبدالله بوشهري لنحصد النجاح.



وأضاف: كلنا في «الناموس» عملنا على قدم وساق من ناحية الصورة الهوليوودية، وأداء الممثلين، ونوعية القصة التي كتبها محمد أنور والتي كان فيها مجازفة، لكن الأصداء الإيجابية جعلتنا سعداء بالعمل، ومازال لدينا الكثير لنقدمه، ونشكر «الأنباء» على دعمها للفن والفنانين «وما قصرت» معنا.

المخرج جاسم المهنا متسلما جائزة أفضل انتاج نيابة عن عبدالله بوشهري - مسلسل «الناموس» أنفال الدويسان وشعلة أفضل نص «الروح والرية» هبة الدري وشعلة أفضل ممثلة دور أول عن «الروح والرية» عبدالله التركماني وشعلة أفضل ممثل دور أول «الروح والرية»



ثقة عالية



وعبر المخرج منير الزعبي عن سعادته بجائزة «أفضل مخرج»، والتي تسلمها نيابة عنه ابناه أيمن واحمد، وقال: سعيد بـ«شعلة الأنباء» لأنها جائزة مبنية على اختيارات من النقاد والمتخصصين، وهذا يمنحها ثقة عالية من الجميع وانها بعيدة عن المجاملة، وأهنئ زملائي الفائزين بالجوائز الأخرى من فريق «الروح والرية» الذين بذلوا مجهودا كبيرا لنظهر في أفضل صورة ونرضي الجمهور بعمل متميز، مؤكدا على ان حصوله على «الشعلة» هذا العام أعطاه شعورا بالمسؤولية يجعله اكثر تركيزا لتقديم أعمال ترضي الجمهور.



ذكريات جميلة



وقال الفنان عبدالله التركماني الفائز بجائزة «أفضل ممثل دور أول»: شكرا لـ «الأنباء» على حفاوة الاستقبال في مقرها الذي أحمل ذكريات جميلة داخله، ففي هذا المكان قبل 22 عاما احتضنتني «الأنباء» في أول جائزة حصلت عليها وهي «أفضل ممثل واعد» في مهرجان الكويت المسرحي، وكنت وقتها في بداياتي أبحث عن ذاتي، وأول مبلغ مالي أستقبله كان من هذه الجريدة العريقة.



وأكمل التركماني: الواحد يمشي في رحلة طويلة في الفن، لكن هذه الجائزة لها وقع مختلف ومسؤولية كبيرة تجعلني أكون أكثر حرصا في المستقبل على تقديم أدوار ذات جودة ودقة، فشكرا لـ «الأنباء» و«ما قصرت» ودائما معنا في رحلتنا العملية.

شعلة أفضل ممثلة في دور مساعد: لحصة النبهان «الناموس»

شعلة أفضل موسيقى تصويرية: لإبراهيم شامل «سما عالية»

شعلة أفضل أزياء: للدكتورة ابتسام الحمادي «مارغريت» نجلا المخرج منير الزعبي يتسلمان نيابة عنه شعلة أفضل إخراج «الروح والرية»





اختيار الأدوار





من جانبها، قالت الفنانة هبة الدري «أفضل ممثلة دور أول»: فخورة بأن أكون من ضمن المكرمين في «شعلة الأنباء»، فما ينقص الفنان الخليجي عادة هو التقدير على ما يقدمه من أعمال، فنحن نحتاج الى ان يقول الناس لنا «برافو.. حلو اللي سوتوه»، وإذا لم نقدم شيئا بالمستوى المطلوب ان يوجهونا الى الطريق الصحيح لنقدم الأفضل.



وأردفت الدري: جائزة «شعلة الأنباء» تعني لي الكثير، وتجعلني اختار أدواري بعناية كبيرة الفترة القادمة، «ودمعت عيني» عندما تم الاتصال بي وإخباري بأنني فزت بها، لأنها المرة الثانية التي أحصل فيها عليها، مستدركة: لم يكن عندي سقف للتوقعات خاص بنجاح «الروح والرية» لكن النص كان مكتوبا بحب، والإخراج كان رائعا، والفنانون كلنا كنا على قلب واحد لنقدم عمل ذي قيمة ومعنى، وفي نفس الوقت نؤكد للناس ان هناك مسلسلات جميلة يمكن ان يشاهدوها بأريحية.



مسؤولية كبيرة



أما الفنانة حصة النبهان «أفضل ممثلة دور مساعد»، فقالت: بعد حصولي على جائزة «شعلة الأنباء» المسؤولية صارت أكبر، «فالجائزة على كثر ما تفرحني على كثر ما تخوفني»، لأنني أفكر بعدها فيما سأقدمه بالمستقبل لأحافظ على المستوى الذي وصلت إليه، فهي تشجيع واضح لي، وتساعدني على أن أكمل في طريقي.



واستطردت حصة: زادت سعادتي بالجائزة لأنها كانت عن دور «شيخة» في مسلسل «الناموس»، فقد جعلتني استوعب أنني فعلا أقنعت الجميع بأنني من فئة «الصم»، وأهدي الجائزة ليس لنفسي فقط لكن أهديها أيضا الى شيماء الموسوي التي ساعدتني في إتقان لغة الإشارة.



أول «شعلة» للأزياء



بدورها، قالت د.ابتسام الحمادي الفائزة بـ «أفضل أزياء»: الجائزة تعني لي الكثير لانها اول «شعلة» للأزياء، وانا أعرف ان آلية الاختيار فيها تتم بدقة ومن خلال نخبة من النقاد والإعلاميين والشخصيات الفنية، ما يكسب الجائزة مصداقية عالية وثقة في النتائج، وفخورة بها مادامت جاءت من أناس أكاديميين ومهنيين.



نبض البلد



وقال الموسيقار إبراهيم شامل الفائز بجائزة «أفضل موسيقى تصويرية»: قلت من قبل وأكررها دائماً، إن التكريم من «الأنباء» هو تكريم من الكويت لأن «الأنباء» تمثل نبض البلد، وهذا يشعرني بالسعادة عندما يتم تكريمي من مؤسسة عريقة لها تاريخ طويل مثلها، مكملاً: فوزي بـ «الشعلة» دافع لي للاستمرار، ومسؤولية على عاتقي لكي أكون أكثر دقة تجاه أعمالي القادمة.

الزميل ياسر العيلة محاورا الفنانة حصة النبهان على هامش الحفل الكاتبة أنفال الدويسان و«سيلفي» مع النجمة هبة الدري ود.ابتسام الحمادي وأيمن وأحمد منير الزعبي

الفنانة هبة الدري والزميل مفرح الشمري لقطة تذكارية



محمد السنعوسي: شكراً لـ «الأنباء» على تشجيع الفنانين وتقدير إبداعاتهم







لم يخفِ وزير الإعلام الأسبق الإعلامي القدير محمد السنعوسي سعادته بحضور حفل «شعلة الأنباء» ومشاركة رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق في توزيع الجوائز على الفائزين، وقال: أهنئكم على هذه الروح واستمرارية حفل «شعلة الأنباء»، لقد كان في قالب آخر والآن تحول إلى قالب يكاد يكون أفضل بالنسبة لي، أراه الآن أكثر ثباتاً، وفي الوقت نفسه فيه أناقة، وفيه الهدف الذي صنعتموه من أجله.



وتابع السنعوسي: هذه المناسبة مهمة جدا، أنتم الآن كمؤسسة «الأنباء» حقيقة قائمون فيها بحماس شديد، والبلد يحتاج الى كثير من المؤسسات التي تشجع وتدعم قضايا عديدة وكثيرة، خصوصا في مجال الإعلام ومجال الثقافة والآداب والفنون، و«الأنباء» عمود من ضمن هذه الأعمدة في هذا الميدان.



وأكمل: الفنان ينتظر كلمة فقط، تكفيه كلمة نشجعه من خلالها على العمل الذي قام به بأنه جيد، وانه أبدع إذا كان مبدعا وكان يستحقها، كذلك أعتقد أن الفنان يستحق أن نقول له: «الممتاز، والمميز، وكثر خيرك، ومشكور، والعمل هذا رائع، والله يكثر من أمثالك»، فهذا أقل شيء نقوله لكل شخص يبذل جهدا، وأنتم الآن بينكم صحافيون متحمسون مثلهم مثل الفنانين ويستحقون أن نقول لهم شكرا على هذه البادرة، وشكرا على توليكم هذه القضية من دون ملل أو كلل.

كيكة «شعلة الأنباء» بالمناسبة

حصة النبهان و«سيلفي» خلال الحفل





السجل الذهبي لـ «شعلة الأنباء»

الدورة الأولى 2018



أفضل مسلسل: العاصوف «١»



أفضل نص: حمد الرومي «عبرة شارع»



أفضل إخراج: علي العلي «الخطايا العشر»



أفضل ممثل في دور أول: داود حسين «عبرة شارع»



أفضل ممثلة في دور أول: سعاد عبدالله «عبرة شارع»



أفضل ممثل في دور مساعد: عبدالله الطراروة «عبرة شارع»



أفضل ممثلة في دور مساعد: هبة الدري «عبرة شارع»



أفضل مقدمة: خالد الشاعر «الخطايا العشر»

الدورة الثانية 2019



أفضل مسلسل: «لا موسيقى في الأحمدي»



أفضل نص: منى الشمري «لا موسيقى في الأحمدي»



أفضل إخراج: محمد دحام الشمري «لا موسيقى في الأحمدي»



أفضل ممثل في دور أول: جاسم النبهان «لا موسيقى في الأحمدي»



أفضل ممثلة في دور أول: هيفاء عادل «الديرفة»



أفضل ممثل في دور مساعد: عبدالرحمن العقل «الديرفة»



أفضل ممثلة في دور مساعد: فاطمة الطباخ «لا موسيقى في الأحمدي»



أفضل مقدمة: «الديرفة»



أفضل موسيقى تصويرية: إبراهيم شامل «لا موسيقى في الأحمدي»

الدورة الثالثة 2020



أفضل مسلسل: «محمد علي رود»



أفضل نص: محمد أنور «محمد علي رود»



أفضل إخراج: مناف عبدال «محمد علي رود»



أفضل ممثل في دور أول: عبدالمحسن النمر «أم هارون»



أفضل ممثلة في دور أول: حياة الفهد «أم هارون»



أفضل ممثل في دور مساعد: أحمد بن حسين «رحى الأيام»



أفضل ممثلة في دور مساعد: فتات سلطان «محمد علي رود»



أفضل موسيقى تصويرية: مبارك مبارك «محمد علي رود»



أفضل مقدمة: مبارك مبارك «محمد علي رود»



أفضل إنتاج: عبدالله بوشهري «محمد علي رود»



الدورة الرابعة 2021



أفضل مسلسل: «الناموس»



أفضل نص: أنفال الدويسان «الروح والرية»



أفضل إخراج: منير الزعبي «الروح والرية»



أفضل ممثل في دور أول: عبدالله التركماني «الروح والرية»



أفضل ممثلة في دور أول: هبة الدري «الروح والرية»



أفضل ممثل في دور مساعد: عبدالله بهمن «الناموس»



أفضل ممثلة في دور مساعد: حصة النبهان «الناموس»



أفضل موسيقى تصويرية: إبراهيم شامل «سما عالية»



أفضل مقدمة: «الناموس»



أفضل إنتاج: «الناموس» - شركة «بيوند دريم» للمنتج عبدالله بوشهري



أفضل أزياء: د.ابتسام الحمادي «مارغريت»