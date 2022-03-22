يحدث عجز السعرات الحرارية حين تكون كمية السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك أكبر من الكمية التي تتناولها.



على سبيل المثال، إذا كنت تتناول 2000 سعرة حرارية ويحرق جسمك 2.300 سعرة حرارية كل يوم، فسيكون لديك عجز في السعرات الحرارية بمقدار 300 سعرة حرارية يوميا.



وتعد السعرات الحرارية مجرد قياس للطاقة، إذ يستهلك جسمك السعرات الحرارية التي تتناولها على الفور، أو يخزنها في صورة جليكوجين أو دهون حتى يستخدمها كمصدر طاقة لاحقا.



وتستطيع إحداث عجز في السعرات الحرارية عن طريق تناول سعرات حرارية أقل. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تناول كميات أقل، أو حرق المزيد من السعرات الحرارية باستهلاك المزيد من الطاقة. وإذا كنت تتناول سعرات حرارية أقل مما تحرقه فسوف تفقد الوزن. وهذا هو السبب في توصية معظم الأنظمة الغذائية بتقليل السعرات الحرارية.



ورغم أن مفهوم عجز السعرات الحرارية بسيط وواضح إجمالا، لكن فقدان الوزن ليس كذلك.



ولابد أن نفهم أن عجز السعرات الحرارية نتيجة تقليل كميات الطعام وحرق المزيد من السعرات سيؤدي عادة إلى فقدان الوزن، لكن ثمة بعض العوامل التي قد تصعب المهمة. حيث تؤثر العديد من العوامل على وزن الجسم، وفقدان الوزن، ومقدار الطاقة اللازمة. وتشمل هذه العوامل: التغيرات في الهرمونات، تكوين الجسم، العمر، النوم، التوتر وجودة الطعام.

عن «عربي بوست»