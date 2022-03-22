أسامة دياب



قام وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ظهر أمس بزيارة إلى سفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى الكويت، حيث نقل تعازي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وحكومة وشعب الكويت، وذلك بوفاة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الأسبق محمد رفيق ترار.



وكانت السفارة الباكستانية قد فتحت سجل التعازي في الرئيس الباكستاني الـ9 محمد رفيق ترار، والذي وافته المنية يوم 7 مارس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 92 عاما.



وبهذه المناسبة، قال القائم بالأعمال في السفارة فيصل مجيد: نشعر ببالغ الأسى لوفاة الرئيس الباكستاني السابق محمد رفيق ترار، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.