يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد فيشمل برعايته (الاحتفال الذي تقيمه شركة البترول الوطنية الكويتيــة بمناسبة التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي) وذلك في تمام الساعة 12:45 من ظهر اليوم الثلاثاء 22 الجاري وذلك بمصفاة ميناء عبدالله.



الى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تحطم طائرة لنقل الركاب في مدينة (ووتشو) جنوب غرب الصين والذي أودى بحياة من كان على متنها، راجيا سموه لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم جميل الصبر وحسن العزاء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة لنقل الركاب في مدينة (ووتشو) جنوب غرب الصين والذي أودى بحياة ركابها راجيا سموه لذوي ضحايا هذا الحادث المؤسف جميل الصبر.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس حاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية ناميبيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس حاجي جينجوب رئيس جمهورية ناميبيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.