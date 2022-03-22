استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وقد حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب. كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر السيف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر المقابلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد عبداللطيف الفارس ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الصباح.