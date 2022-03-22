أصدرت مجموعة الشايع، الدفعة الأولى من شهادات الشايع العالمية للضيافة (AGHC)، وهي شهادة عالمية فريدة من نوعها تهدف إلى تطوير المسيرة المهنية للطهاة المحترفين في مجموعة الشايع.



وتم تطوير برنامج (AGHC) خصيصا لمجموعة الشايع، وهو برنامج معتمد من قبل معهد «سيتي آند جيلدز» في لندن، وكذلك من قبل الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة «Worldchefs» ليكون البرنامج الأول من نوعه في المنطقة. يعد البرنامج بمنزلة تقدير لمهارات الموظفين واعترافا بإنجازاتهم وفقا للمعايير المعتمدة عالميا في هذا المجال. وحصلت المجموعة الأولى التي تضم 154 شيفا من موظفي الشايع على شهادات (AGHC) خاصة بهم، وتم إصدار الشهادات الرقمية المعتمدة لتعكس إنجازاتهم وليتمكنوا من إظهار مهاراتهم بكل ثقة. ستمكن شهادات (AGHC) موظفي الشايع من الحصول على التقدير والثناء الذي يستحقونه، نظرا للخبرة التي يتمتعون بها، والمهارات المتنوعة التي عملوا على تطويرها، لتمنحهم التميز عن الآخرين أثناء تطور حياتهم المهنية.



وفي هذا الإطار، قال «بيل زيتو» مدير قسم تطوير معايير الجودة في مجموعة الشايع: في كثير من الأحيان، لا ينال الطهاة التقدير الذي يستحقونه مقارنة مع أدائهم وإنجازاتهم خلال مسيرتهم المهنية، وأضاف: اليوم، وبالتعاون مع «Worldchefs» سنتمكن من منحهم التقدير الذي يستحقونه ونقدم لهم شيئا رائعا يفخرون به. لقد كانت رحلة رائعة ويسعدنا جدا أن نوفر هذه التجربة الفريدة وأن نشهد على حصول العديد من الطهاة الموهوبين على شهادات.



ويتم تمويل برنامج (AGHC) من قبل مجموعة الشايع بالكامل، وذلك كجزء من استثمارها المستمر في دعم مواردها البشرية، وتوفير المهارات العملية والاحترافية لهم. تضم الشهادة 5 مستويات، وتمنح للموظفين وفقا لمستويات الخبرة التي يتمتعون بها، .



من جهته، علق الشيف كريستوفر سوبو جوميز: لقد شعرت بسعادة كبيرة عندما علمت بحصولي على شهادة «Chef de Partie» المعتمدة من قبل «Worldchefs» والتي قدمتها لي مجموعة الشايع. لقد منحني ذلك الطاقة والحماس اللازمين لأعمل بجد أكبر لتطوير مسيرتي المهنية في عالم الطهو لدى كل من علامة برنشي ومجموعة الشايع.