آلاء خليفة



نظمت الجامعة الأمريكية الدولية معرضا فنيا بعنوان «الساعة البنفسجية» باستضافة الفنانة البصرية العالمية كيت دودي وبحضور العالم الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبل د.كوستيا نوفوسيلوف والقائم بأعمال السفير الأميركي جيم هولتسنايدر، والسفير الكوري لدى البلاد بيونج ها شانج، ونائب السفير البريطاني ساني أحمد، وأمين عام مجلس الجامعات الخاصة بالإنابة م.عمر الكندري وعضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية الدولية أريج الغانم وعدد كبير من الفنانين التشكيليين والشخصيات العامة.



وعلى هامش افتتاح المعرض، قالت عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية الدولية أريج الغانم: نظمت الجامعة معرضا للفنون التشكيلية والثقافة باستضافة الفنانة التشكيلية كيت دودي وبحضور العالم الفيزيائي الحاصل على جائزة نوبل د.كوستيا نوفوسيلوف وعدد من سفراء الدول المختلفة والفنانين التشكيليين في الكويت وجمع من المهتمين بالفن التشكيلي، مضيفة أنه على هامش الأسبوع الفني بالجامعة تم تقديم العديد من ورش العمل للطلبة والطالبات لاسيما طلاب التصميم الجرافيكي والتصميم الداخلي وذلك بهدف صقل مهارات الطلبة وخبراتهم واطلاعهم على تجارب هؤلاء الفنانين وكيف استطاعوا الوصول إلى ما هم عليه الآن ليتعلموا منهم في حياتهم الدراسية والمهنية.



وأعربت الغانم عن سعادتها بتواجدها في هذا المعرض المميز والحضور الكثيف من جهات مختلفة، متوجهة بالشكر إلى جميع الحضور.



من ناحيته، أعرب أمين عام مجلس الجامعات الخاصة بالإنابة م.عمر الكندري، عن سعادته بحضور المعرض لافتا إلى أن الجامعة الأمريكية الدولية تعتبر أحد أهم الصروح التعليمية في الكويت ومن الجامعات الخاصة المميزة حاليا.



وذكر أن مجلس الجامعات الخاصة حريص على التفاعل والتواصل مع كافة الجامعات الخاصة، مشيدا بالأنشطة التعليمية التي تثري مواهب الطلبة وتوسع مداركهم وأفكارهم، لافتا إلى أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة الطلابية في مختلف الجامعات خاصة بعد فترة توقف دامت طويلا بسبب جائحة كورونا.



من ناحية أخرى، كشف الكندري أنه فيما يخص أعداد الطلبة المبتعثين للعام الدراسي القادم 2022/2023 سيكون هناك تنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص وعلى رأسهم ديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للتخطيط ووزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحديد التخصصات المطلوبة والتي يحتاجها سوق العمل.



وفي رده على سؤال حول وجود نية لرفع نسب القبول بالبعثات الداخلية، قال الكندري: لم يتخذ أي قرار حتى الآن بهذا الشأن ومازال الموضوع قيد الدراسة بمجلس الجامعات الخاصة.



وحول الجديد فيما يخص إنشاء جامعات خاصة طبية في الكويت، قال: أقر مجلس الجامعات الخاصة مؤخرا استقبال طلبات إنشاء الجامعات الخاصة الطبية ولكن الأمر مازال قيد الدراسة حتى الآن.



وفيما يخص وجود نية لإقرار تخصصات «التربية» بالجامعات الخاصة، ذكر أن الأمر قيد الدراسة،.



بدورها، قالت كيت دودي، الفنانة البصرية البريطانية المعترف بها لعملها في استكشاف وإعادة تقييم التجربة الإنسانية في سياق العالم الطبيعي: لقد حرصت على التواجد في الكويت منذ أسبوع مع زميلتي مع الفنان كوستيا نوفوسيلوف وهو عالم فيزياء روسي ـ بريطاني الحائز جائزة نوبل في الفيزياء، كجزء من المشروع الإنساني الذي يشجع الناس على تقدير ما لديهم وإدراك أن كل واحد منا لا ينبغي أن يكون أقل من غيره، فضلا عن التأكيد على أهمية تعليم المرأة وحب السلام والعالم الطبيعي.