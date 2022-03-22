أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن تعاونها مع الجمعية الكويتية للأسر المتعففة في اليوم العالمي للسعادة بما يتماشى مع برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة. ويأتي هذا التعاون انسجاما مع المبادرات الإنسانية المختلفة التي نفذتها stc وشاركت فيها بهدف دعم وتمكين المجتمع.



وفي بيان لها، أشارت stc إلى أن هذا التعاون ينبع من رغبة الشركة في دعم أفراد المجتمع ورسم البسمة على الأسر المتعففة بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، خاصة الأيتام. ومن خلال هذه المبادرة، شاركت stc الجمعية الكويتية للأسر المتعففة في تكريم الطلبة المتفوقين، حيث قامت stc بتوزيع أجهزة مختلفة على حوالي 200 طالب متفوق.



كما قام ممثلو فريق العلاقات العامة في stc بتوزيع الأجهزة على الطلبة المتفوقين وهدايا رمزية على أسرهم خلال الحدث وحصلوا على فرصة التواصل المباشر مع الأطفال. وركزت المبادرة بشكل أساسي على تأكيد دور stc في دعم المجتمع من خلال مختلف الأنشطة الإنسانية والمجتمعية، فضلا عن العلاقات الناجحة وطويلة الأمد التي تسعى الشركة إلى توطيدها مع المنظمات المحلية غير الهادفة للربح من خلال المساهمة في فعاليات اجتماعية مختلفة.



وتعليقا على هذه المبادرة، قالت دانة الجاسم مدير عام اتصالات الشركات في stc: يشرفنا أن نشارك ونقوم بدور مساند وإيجابي في هذا الحدث الخاص الذي يهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام بمناسبة اليوم العالمي للسعادة خاصة ان السعادة «هدف إنساني أساسي». وانطلاقا من القيم الأساسية التي تندرج ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل لدينا، فإننا نسعى جاهدين للمشاركة باستمرار في المبادرات الإنسانية الهادفة، والتي تنهض بالمجتمع وتمكنه.