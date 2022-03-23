أطلق البنك الأهلي الكويتي (ABK) خدمة فتح حسابات الودائع عبر الإنترنت وبكل سهولة، إما من خلال موقع eahli.com أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول ABK Mobile Banking.



وتعزز هذه الخدمة الجديدة وعد البنك الأهلي الكويتي «بتبسيط الخدمات المصرفية» لعملائه الذين يرغبون بشكل متزايد في توافر إمكانية الوصول إلى حساباتهم والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعبر تطبيقات الهاتف المحمول. والآن ومن خلال هذه المنصات، يستطيع عملاء البنك إنشاء كافة أنواع حسابات الودائع لأجل بالدينار الكويتي بكافة فترات الاستحقاق. وتشمل الميزات الأخرى إمكانية إضافة عدد إضافي من الأيام إذا وقع تاريخ الاستحقاق في غير أيام العمل، واختيار خيارات التجديد وكذلك عرض قيمة الفائدة المتوقعة.



وتعليقا على هذه الخدمة، قالت جهير معرفي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة) في البنك الأهلي الكويتي: سواء كنت تدخر لمناسبة خاصة أو تبحث عن مكان مستقر لتنمية مدخراتك، يقدم البنك الأهلي الكويتي منتجات وحلولا مناسبة وفعالة لعملائه. وتوفر خدمة الودائع لأجل حلا مرنا مصمما لتحقيق أقصى قدر من العوائد للعملاء بشكل آمن.



وأضافت معرفي: نظرا لأن البنك الأهلي الكويتي لا يزال ملتزما بتعزيز خدماتنا وعروضنا، فقد أطلقنا مؤخرا حساب الودائع لأجل رقميا. ويستطيع عملاء البنك الآن إدارة حسابات ودائعهم لأجل بكل راحة وسهولة من منازلهم، ويشمل ذلك الوديعة المحددة المدة والوديعة المضمونة. كما يستطيع العملاء تعديل تواريخ الاستحقاق أو اختيار خيارات التجديد رقميا. وتشمل بعض الخدمات الرقمية الأخرى للبنك الأهلي الكويتي معاملات السحب من دون بطاقة، والتي تتيح للعملاء سحب النقود من دون استخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم، وتوفير أجهزة الصراف الآلي التفاعلية (ITM) في المواقع المهمة في كافة أنحاء الكويت والتي تمكن عملاءنا من إجراء العديد من المعاملات دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع.



ولأن البنك الأهلي الكويتي يلتزم التزاما راسخا بضمان تجربة فعالة وآمنة لعملائه عبر الإنترنت، فقد أعلن البنك مؤخرا عن إطلاق خدمة مساعده الافتراضي «اسأل سند»، وهو روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء. وتوفر هذه الخدمة المتقدمة ردودا مناسبة وحسب السياق على استفسارات العملاء، ما يسمح لهم بإجراء معاملات مصرفية في نافذة الدردشة الخاصة بتطبيق الهاتف المحمول.



كما يقدم برنامج الدردشة الآلي المبتكر من البنك الأهلي الكويتي للعملاء طريقة أخرى للتواصل مع البنك والمحافظة على تدابير الصحة والسلامة التي فرضتها جائحة كورونا (Covid-19) حيث أدت المعاملات غير التلامسية إلى تسريع تحول العملاء نحو استخدام المنصات الرقمية للوفاء بمتطلباتهم المصرفية الرئيسية.



.. ويعلن رابح «الفوز» الأسبوعي





أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز هبة براك الطخيم في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10000 دينار والذي أقيم يوم الاثنين الماضي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.



وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى، ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي بفرصة الفوز بمبلغ 10000 دينار ضمن السحب الأسبوعي الأعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات.



وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة في حالة توافر رصيد في حسابهم بمبلغ 100 دينار فقط.



والبنك الأهلي الكويتي يشجع الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب القادم يوم الاثنين 28 مارس الجاري، وكلما زادت المبالغ المودعة زادت فرص الفوز.