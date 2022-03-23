«مع بوشعيل»... حوار من القلب«دار هنوف»... طبخ غير تقليدي

«بالحلو نفهم»... رحلة في عالم الحلويات«دروازة»... الحياة الكويتية القديمة

«بالعلبة»... للأطفال من 6 إلى 12 سنة«كاش مع النبهان».. بين الجمهور

«أحاديث وعبر» و«قواعد نبوية» و«منارات القلوب» و«تعرف عليه»... برامج دينية

مفرح الشمري



من منطلق الاستمرار في ترسيخ الاستراتيجية الجديدة للقناة، سيكون شهر رمضان مختلفا هذا العام على شاشة تلفزيون «الراي» في كل شيء، وخارجا عن المألوف، حيث سيرى المشاهدون خلال الدورة البرامجية الخاصة بالشهر الكريم، إضافة إلى وجوه ألفوها، أخرى حضرت من مجالات مختلفة، حيث ستضم 10 برامج حصرية، 6 منها منوعة تختلف بين الحوارية والطبخ والحلويات وتلك الثقافية التراثية، والمخصصة للأطفال والمسابقات، إضافة إلى 4 برامج دينية تبث تحت شعار «الراي قمرنا»، الذي رافق الشاشة على مدار السنوات، ويستمر هذا العام أيضا ممهورا بعبارة «رمضان أحلى الليالي... أحلى الأيام».



وتتضمن الدورة البرامجية الرمضانية لتلفزيون «الراي» العديد من البرامج الحوارية والاجتماعية والمسابقاتية والدينية، وذلك على النحو التالي:



البرامج المنوعة



البرامج الدينية