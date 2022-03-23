افتتح الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د.عيسى الأنصاري معرض مجلة العربي «وجها لوجه.. حوارات ملونة» في متحف الفن الحديث ضمن أنشطة «القرين الثقافي 27»، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام. وبهذه المناسبة، أكد رئيس تحرير المجلة إبراهيم المليفي أن النقطة الرئيسية في هذا المعرض أننا انتقالنا من مرحلة الصور الفوتوغرافية التي تعرف بجولات العربي في العالم كله سواء العالم العربي أو الغربي، وعلق قائلا «خضنا تجربة جديدة نعتقد أنها مهمة في استعراض المقابلات المتنوعة التي قامت بها العربي منذ الثمانينيات تقريبا، وتميزت هذه المقابلات بالتنوع فعلى سبيل المثال الفنان عادل إمام، والأديب نجيب محفوظ، والفنان منصور الرحباني، والفنان دريد لحام، حيث كانت هناك تغير في الدول ومجالات المبدعين العرب الموجودين في تلك المقابلات». وتابع المليفي «انهم لم يقوموا باستعراض كل المقابلات، ولكن قاموا فقط بأخذ الصفحات الأولى من تلك المقابلات، والتي أيضا تتضمن لمسة فنية في كثير من شخصيات المقابلة، متضمنا جانب (البورتريه) للضيف مع الصحافي الذي أجرى معه المقابلة».